Токаев заявил о необходимости жёсткого контроля за программой «Халықтық құрылыс»

Президент предложил привлечь к контролю за бюджетными расходами депутатов, общественников и журналистов

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создать государственную комиссию для контроля за расходованием бюджетных средств при реализации программы «Халықтық құрылыс» («Народная стройка»), передает Kazpravda.kz.

Об этом Глава государства написал на своей странице в социальной сети X.

«Считаю необходимым создать государственную комиссию по контролю над расходованием бюджетных средств в ходе реализации программы «Халықтық құрылыс» («Народная стройка»), которая была анонсирована мною в ежегодном Послании 28 октября. В комиссию войдут главы ряда профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтеры, журналисты», – написал Президент.

Программа «Халықтық құрылыс» была анонсирована в Послании Президента народу Казахстана 28 октября. Глава государства подчеркнул, что программа станет самым большим инфраструктурным проектом в истории страны, который повысит уровень жизни граждан, придаст мощный импульс развитию предпринимательства и экономики в целом. Инициатива обеспечит работой сотни тысяч граждан, ее эффект ощутит весь народ, особенно подрастающее поколение.