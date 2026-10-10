Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров

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По его словам, нынешнюю встречу можно назвать исторической, поскольку стратегическое значение Каспия для народов стран региона трудно переоценить.

«Каспий – это уникальная природная кладовая, источник благополучия миллионов людей, ключевой транспортный и энергетический узел всего Евразийского континента. Поэтому сохранение экосистемы Каспийского моря требует особого внимания, прежде всего, от наших государств. С 2000 по 2025 год общее сокращение площади акватории моря составило свыше 16 тысяч квадратных километров. На отдельных участках береговая линия отступила на десятки километров. Снижение притока воды, потепление климата и антропогенная нагрузка оказывают крайне отрицательное, можно сказать, разрушающее воздействие на хрупкую природную систему и биоразнообразие моря. Особую обеспокоенность вызывает судьба каспийских тюленей, численность которых за последнее столетие сократилась с одного миллиона до 270 тысяч особей», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан активно работает над решением экологических вопросов как внутри страны, так и на международной арене.

«Мы считаем необходимым популяризировать ценности природолюбия. Неслучайно данные ценности нашли свое отражение в нашей новой Конституции, которая обязывает всех граждан бережно относиться к природе и ее богатствам, накладывает на государство ответственность за охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. Общенациональное движение «Таза Қазақстан» объединило около миллиона волонтеров и стало действенным фактором формирования новой экологической культуры. Мы руководствуемся, казалось бы, простым, но фундаментальным принципом: экономическое развитие и защита природы не противоречат, а, напротив, дополняют друг друга», – заметил Президент.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев предложил создать единую цифровую платформу для мониторинга Каспийского моря.

Президент Казахстана призвал прикаспийские государства объединить научные исследования и современные технологии для борьбы с обмелением моря, сохранения биоразнообразия и прогнозирования экологических угроз.

«Нам удалось увеличить на 36 процентов площадь Северного Арала. Как следствие, улучшилось качество воды, восстановились рыбные запасы, постепенно возрождается экономическая жизнь прилегающих территорий. Важнейшее направление нашей экологической политики – это сохранение биоразнообразия. В результате последовательных мер восстановлена численность сайгаков. Поддерживается популяция снежного барса, в естественную среду возвращаются редкие виды животных. Полагаем, этот положительный опыт применим и для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря. Мы реализуем специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи я хотел бы выразить признательность Правительству Российской Федерации и лично Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за направление нескольких особей уникального животного – амурского тигра, которые сейчас успешно адаптируются к нашим условиям», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул важность применения современных технологий для эффективного управления экосистемой Каспийского моря. Глава государства предложил рассмотреть возможность создания общей цифровой платформы для обработки и анализа данных о состоянии водных ресурсов, изменении береговой линии, биоразнообразии, загрязнении, речном стоке и других ключевых параметрах.

«Спутниковые технологии, искусственный интеллект, современные системы прогнозирования позволят вести мониторинг в режиме реального времени, своевременно выявлять и устранять экологические риски. Такая платформа могла бы стать общей цифровой основой для работы наших ученых, профильных государственных органов и международных организаций», – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства призвал объединить усилия стран для спасения Каспийского моря.

Президент Казахстана предложил развивать совместные экологические проекты, восстановить водный сток рек и завершить формирование постоянного Секретариата Тегеранской конвенции.

«Эти проекты должны охватывать как морскую акваторию, так и питающие Каспий речные бассейны. Нам предстоит восстановить водный сток, дельты рек и водно-болотные угодия, привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения. Подспорьем в этой работе могут и должны стать гранты, льготное кредитование, другие каналы климатического финансирования», – считает Президент Казахстана.

Кроме того, Президент подчеркнул необходимость завершить создание постоянно действующего Секретариата Тегеранской конвенции.

«Нам нужен действенный механизм, способный обеспечивать преемственность решений, координацию деятельности и контроль за реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Казахстан продолжит работу по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, потому что наша общая задача – повысить эффективность глобального управления водными ресурсами и при этом уделить приоритетное внимание экологическому состоянию Каспия. Водная безопасность должна занять достойное место в международной повестке наряду с вопросами продовольственной, энергетической и климатической безопасности», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент, Каспий – это единая экосистема, не признающая государственных границ, поэтому общий успех невозможен без скоординированных действий в международных организациях и на финансовых рынках.