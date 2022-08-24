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Токаева встретили в резиденции Президента Азербайджана
В резиденции Президента Азербайджана «Загульба» состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула и совершили обход строя военных.
Были исполнены государственные гимны Казахстана и Азербайджана.
Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.
После церемонии начались переговоры глав государств в формате тет-а-тет.