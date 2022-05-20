Фото: akorda.kz
Президент , Поручения , Экономика
Токаеву доложили о борьбе с финпирамидами и выводом капитала из Казахстана

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах работы Агентства в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капитала из страны.

Согласно представленным Президенту данным, за истекший период текущего года выявлено 727 экономических правонарушений и возмещен ущерб на 67 млрд тенге.

Глава государства был проинформирован об исполнении его поручения по исключению давления на добросовестный бизнес. В частности, Жанат Элиманов сообщил об искоренении присущей правоохранительным органам практики повального возбуждения дел. По его словам, в настоящее время наблюдается ежегодное снижение количества регистрируемых преступлений. В 3 раза сокращены сроки расследования, на треть – количество прекращенных по реабилитирующим основаниям дел. В итоге тысячи граждан и предпринимателей выведены из орбиты уголовного преследования. В результате наблюдается значительное уменьшение число жалоб участников процессов в суды.

По завершении встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения прав предпринимателей и дал руководителю Агентства ряд поручений.

 

 

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