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Президент , Поручения , Энергетика
Токаеву доложили о мерах по стабилизации ситуации на рынке ГСМ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства заслушал отчет о принимаемых АО НК «КазМунайГаз» мерах по стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов.

Согласно информации компании, в этом году в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов – 17 млн тонн.

Принято решение о переносе плановых ремонтов на Шымкентском и Атырауском НПЗ, что позволит дополнительно направить на внутренний рынок до 150 тысяч тонн дизельного топлива. Кроме того, нацкомпанией «Қазақстан темір жолы» будет осуществлен импорт дизельного топлива до 100 тысяч тонн.

Магзум Мирзагалиев отчитался о реализации проектов «КазМунайГаза» в сфере нефтегазохимии. В настоящее время на заводе по производству полипропилена в Атырауской области завершены пусконаладочные работы. Запуск предприятия ожидается в течение месяца. Кроме того, Президенту было доложено о реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Налив нефти в танкеры осуществляется стабильно, отгрузки осуществляются согласно графику.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов.

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