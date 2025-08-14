Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял представителя Уполномоченного по правам человека по Астане Баян Жалмаганбетову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Акорды

В ходе встречи были обсуждены вопросы защиты прав человека, в том числе касающиеся обеспечения благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями.

Баян Жалмаганбетова доложила Главе государства о ситуации в правозащитной сфере и высказала ряд предложений.

Президент напомнил, что в декабре 2023 года подписал специальный Указ о Плане действий в области прав человека и верховенства закона, и отметил ключевую роль омбудсмена и его представителей в эффективной реализации данного документа.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Баян Жалмаганбетову за ее активную гражданскую позицию и подчеркнул, что ее работа в столице служит примером для других регионов, что возлагает на нее особую ответственность.

Президент подчеркнул важность укрепления сотрудничества с акиматом и министерствами для решения проблем лиц с ограниченными возможностями, а также развития взаимодействия с неправительственными организациями.