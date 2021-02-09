Токаеву доложили о реализации проекта "Читающая школа"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования и науки о ходе исполнения поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана, а также на заседании Национального совета общественного доверия и расширенном заседании Правительства.
Асхат Аймагамбетов доложил Президенту, что министерством активно реализуются меры по повышению статуса педагогов, на 25 % увеличена заработная плата учителей. Планируется строительство новых 200 школ, которые должны быть построены в этом году.
Глава государства был проинформирован о состоянии учебного процесса в период пандемии и принимаемых мерах по восполнению знаний школьников, созданию благоприятной среды для детей и реализации проекта "Читающая школа".
В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся защиты прав детей, развития отечественных колледжей и вузов, повышения качества высшего образования, обеспечения академической свободы и дальнейшей оптимизации учебных заведений.
В завершение Президент поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы науки и образования Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования и науки о ходе исполнения поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана, а также на заседании Национального совета общественного доверия и расширенном заседании Правительства.
Асхат Аймагамбетов доложил Президенту, что министерством активно реализуются меры по повышению статуса педагогов, на 25 % увеличена заработная плата учителей. Планируется строительство новых 200 школ, которые должны быть построены в этом году.
Глава государства был проинформирован о состоянии учебного процесса в период пандемии и принимаемых мерах по восполнению знаний школьников, созданию благоприятной среды для детей и реализации проекта "Читающая школа".
В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся защиты прав детей, развития отечественных колледжей и вузов, повышения качества высшего образования, обеспечения академической свободы и дальнейшей оптимизации учебных заведений.
В завершение Президент поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы науки и образования Казахстана.