Токаеву доложили об итогах развития Мангистауской области к концу года

Аким проинформировал президента о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах.
Глава государства принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 11 месяцев 2022 года.
Аким проинформировал президента о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах.
По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона.
Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана.