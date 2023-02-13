Токаеву отчитались о подготовке к паводковому периоду

Президент указал на важность совместной работы центральных и местных исполнительных органов по подготовке к весеннему половодью.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Главе государства была представлена информация о гидрометеорологической ситуации в стране и подготовке к паводковому периоду.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о мерах по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в паводковый период. В этих целях ведомством в ближайшее время запланированы выездные проверки в области Абай и Восточно-Казахстанской области.

Всего на территории республики насчитывается 1806 подпорных гидротехнических сооружений. На начало этого года обследовано 1322 объекта, 471 из них требует ремонта и модернизации.

Кроме того, президент заслушал отчет об усилении борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой лесов. На сегодняшний день министерством прорабатывается вопрос развития лесоводства для реализации задач, поставленных главой государства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность совместной работы центральных и местных исполнительных органов по подготовке к весеннему половодью. Он также отметил необходимость завершения паспортизации и инвентаризации всех гидротехнических сооружений до конца текущего года.