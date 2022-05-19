Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Сенат
Токаеву представили анализ наиболее волнующих население вопросов

Глава государства принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о выездах депутатов Палаты в регионы для проведения встреч по обсуждению предстоящего референдума, предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию. В настоящее время проведено более 150 мероприятий, преимущественно в небольших городах, поселках и отдаленных аулах.

По результатам поездок сенаторов был проведен анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан. Среди них повышение цен на товары, состояние автомобильных дорог, вопросы занятости, обеспечение питьевой водой, газоснабжение, доступность медицинской помощи и другие.

Президент отметил необходимость совместно с Правительством и местными исполнительными органами продолжить работу по решению названных проблем.

Маулен Ашимбаев проинформировал об укреплении сотрудничества с законодательными органами государств региона. Так, на прошлой неделе сенаторы приняли участие в межпарламентском форуме «Центральная Азия – Россия» в Ашхабаде.

Новый формат взаимодействия позволит укрепить совместную работу депутатов по содействию в решении таких актуальных проблем, как экологическая ситуация в районе Аральского моря, совместное использование трансграничных рек, приграничное сотрудничество, а также вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.

Популярное

Все
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Сокращать дифференциацию тарифов поэтапно начнут в Казахстане
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Роль китайского юаня возрастает в мировой экономике
Нет времени для сна
Твори, выдумывай, пробуй!
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
...И это все о нем
14 из 16 организаций образования не прошли аттестацию в Северном Казахстане
Автодром на выезде
Два Героя одного села
Важен каждый голос
Взять на себя ответственность за будущее страны должны сами казахстанцы
Обеспечить эффективные механизмы
Как здоровье, страна?
Учитель, воспитай ученика!
Вместе – дружная семья
Государство подразумевает единство
Плохое чтение
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
Размер МРП увеличен в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Сенат
О ценах на сигареты и сахаросодержащие напитки после введен…
Сенат , Экономика
Почему в аграрном Казахстане высокая продовольственная инфл…
Сенат
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назв…
Сенат
Соглашение о налоговой политике между странами СНГ прекрати…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]