Токаеву представили предложения по развитию национальной идентичности
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Глава государства принял члена Национального курултая Талгата Калиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая при президенте Республики Казахстан, директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева.
Талгат Калиев представил главе государства свои предложения по развитию национальной идентичности в рамках проводимых в стране реформ.
Политолог также рассказал о роли мозговых центров в общественной жизни и о работе Института прикладных этнополитических исследований.