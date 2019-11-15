Токио-2020: взгляд из Гуанчжоу

Подвела невнимательность

Среди этих «нетерпеливых» дружин теперь можно назвать и команду Казахстана. Впрочем, как и российскую сборную, мечтающую впервые поехать на Олимпиаду и делающую все для исполнения своей мечты. Прежде чем рассказать об азиатском отборочном турнире, который на днях завершился в китайском городе Гуанчжоу, напомню один момент, связанный и с женским регби, и с азиатским спортом, и с многомиллионным Гуанчжоу.

Случился этот эпизод 23 нояб­ря 2010 года в финальном матче XVI летних Азиатских игр. В борьбе за «золото» на поле огромного стадиона сошлись женские сборные Китая и Казахстана, с блеском прошедшие групповую стадию Азиады. Откровенно говоря, наши девчата уступали тогда хозяйкам и в техническом оснащении, и в скорости движения по полю, расчет строился только на их волевые качества. После решающего матча об этом нам, аккредитованным на этих соревнованиях казахстанским журналистам, совершенно откровенно говорил главный тренер сборной РК Валерий Попов: наши девчата должны были брать в Гуанчжоу «серебро», но в итоговую турнирную таблицу вмешался забавный случай.

Игра почти до финального свистка шла примерно равная, за несколько секунд до окончания казахстанские регбистки были впереди со счетом 17:14. Но тут волю к победе проявили хозяйки поля и сумели-таки занести мяч в наш город. Трибуны были в восторге, радостная куча-мала из китайских игроков торжествовала на зеленом газоне, но судьи не торопились объявлять победу регбисток КНР. Оказалось, что уже в компенсированное время хозяйки Азиады действительно вышли вперед, но забыли при этом… прижать мяч рукой к земле. А нет этого обязательного действия – нет и взятия города! Счет остался прежним, и сборная Казахстана выиграла золотые медали.

Отбор будет продолжен

Девять лет прошло с того дня. Регбистки Казахстана не раз становились чемпионками Азии, дважды – серебряными медалистками Азиатских игр. Укрепила свои лидирующие позиции на континенте и сборная Китая. Как раз соперничества между ними и ждали специалисты этого мужественного вида спорта, направляясь в тот же Гуанчжоу (третий по количеству населения после Шанхая и Пекина город Китая) на азиатский квалификационный турнир. Условия отбора были весьма жесткие: лишь лучшая из 8 участвующих команд получала прямую путевку в Токио-2020, а два других призера резервировали для себя места в заключительном квалификационном турнире, в который допускаются 12 еще «не угомонившихся» коллективов со всего мира.

В состав сборной Казахстана ее главный тренер Валерий Попов, который 9 лет назад объяснял нам, что там в финале и почем, включил Сымбат Жаманкулову, Анну Яковлеву, Лилию Базярук, Людмилу Коротких, Нигору Нурматову, Кундызай Бактыбаеву, Балжан Койшыбаеву, Дарью Ткачеву, Веронику Степанову, Диану Абишеву, Карину Проскурину и Алину Аскерову. Чтобы протянуть еще одну ниточку из ноября ­2010-го в ноябрь 2019-го, отметим, что, помимо главного коуча, и тогда, и сейчас в нашей команде были еще по меньшей мере две участницы соревнований – регбистки Анна Яковлева и Нигора Нурматова.

Фавориты играли в разных предварительных группах. Подопечные Валерия Попова с легкостью расправились с командой Филиппин – 34:5, в остром противостоянии нанесли поражение сборной Таиланда – 17:12 и разгромили регбисток Сингапура – 46:0. Параллельным и еще более уверенным курсом к полуфиналу продвигались хозяйки турнира.

Но в 1⁄2 финала команда Казахстана была остановлена регбистками Гонконга – 19:7. Оставался последний шанс зацепиться за призовое место – обыграть в матче за третью ступеньку пьедес­тала почета сборную Таи­ланда. И наши спортсменки вновь, как и в группе B, оказались сильнее представительниц этой страны – 17:14. В итоговой таблице на первом месте стоят китаянки, обыгравшие в финале со счетом 33:0 сборную Гонконга. Они и поедут на Олимпиаду. А «серебро» и «бронза» турнира достались командам Гонконга и Казахстана, которые в июне-2020 продолжат борьбу за путевки в олимпийский Токио.

Вот как на сегодня выглядит ситуация с отбором женских команд на Игры-2020. Хозяйки Олимпиады – японки – в числе участниц на законных правах организаторов соревнований. Сборная Китая квалифицировалась с азиатского отборочного турнира. Помимо этих коллективов, путевки в Токио уже заработали сборные Кении, Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, Бразилии, Канады, США, Великобритании. Вакантными остаются только два места, которые займут финалисты заключительного квалификационного турнира. Он состоится, напомним, в июне 2020 года, и в решающих состязаниях примут участие женские сборные 12 стран: Колумбии, Аргентины, Мексики, Ямайки, России, Франции, Мадагаскара, Туниса, Самоа, Папуа-Новой Гвинеи, Гонконга и Казахстана.

В мужской олимпийской квалификации все тоже весьма сложно и непредсказуемо. Но о ней мы поговорим немного позже, в конце ноября 2019 года, после азиатского отборочного турнира, который пройдет в Южной Корее.