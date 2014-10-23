Экономика Токио и Астану свяжет прямой авиарейс

Казахстан находится на стадии урегулирования вопросов безопасности с ИКАО для открытия прямого авиационного сообщения с Японией. Об этом было заявлено в ходе V заседания Совместной комиссии правительственного и частного секторов двух стран по экономическому сотрудничеству в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Посол Японии в Казахстане Масаеси Камохара заявил, что такие рейсы необходимы для успешного взаимодействия японского и казахстанского бизнеса. "Важная задача – это открытие прямого авиационного рейса между Японией и Казахстаном. Для дальнейшего развития двусторонних отношений необходимо передвижение людей и материалов. В настоящий момент Казахстан находится на стадии регулирования вопросов безопасности с ИКАО для открытия прямого рейса", – отметил японский дипломат.



В свою очередь посол Казахстана в Японии Акылбек Камалдинов добавил, что наша страна ведет интенсивные переговоры между авиационными властями двух сторон по восстановлению прямого авиасообщения. "Мы надеемся, что наш национальный авиаоператор "Эйр Астана" скоро добьется положительных результатов", – сообщил Камалдинов.