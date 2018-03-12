Общество

Токмади отказался назвать причины побега

Возобновилось отложенное на неделю главное судебное разбирательство в Таразе по уголовному делу в отношении бизнесмена и лидера ОПГ "Депутатский корпус" Муратхана Токмади, обвиняемого в убийстве банкира Ержана Татишева, передает Inform.kz.

За эту неделю подсудимый успел сбежать из областной больницы Тараза, куда он был помещен после жалоб на ухудшение здоровья и где находился под охраной. Побег состоялся под вечер праздничного дня 8 марта. В Таразе объявили план-перехват, в поисках задействовали весь личный состав ДВД Жамбылской области. Спустя семь часов беглец был задержан сотрудниками КНБ РК в 1-м микрорайоне города Тараза.

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области возобновился процесс по уголовному делу об убийстве банкира Ержана Татишева. Председательствующий на процессе судья Азамат Тлепов в начале заседания в присутствии представителей СМИ задал Токмади вопрос о причинах побега. Однако подсудимый на этот вопрос не ответил.

"Оказывалось ли на вас какое-либо давление?" – спросил также судья, на что подсудимый ответил, что "нет, не оказывалось". Затем было объявлено, что в первой половине дня предстоит заслушать по видеосвязи фигурирующего в деле экс-главу КНБ Нартая Дутбаева. После чего журналистов попросили выйти из зала, в связи с возможным озвучиванием государственных секретов в процессе допроса.

Прения по делу Токмади перенесены на вторую половину дня.

Всего в уголовном деле об убийстве банкира Ержана Татишева фигурируют 130 свидетелей, из них 73 были опрошены, показания 57-ми были оглашены. На первом же заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Популярное

Все
Женщину-юриста убили в Алматы
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Владимир Путин прибыл в Астану
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Важный шаг к Независимости
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Выборы депутатов в Мажилис Парламента и областные маслихаты состоятся в первой половине будущего года. Об их значении мы попросили рассказать депутата Акмолинского облмаслихата, председателя общественного совета города Косшы, председателя Ассоциации деловых женщин по региону Сайру Матайбаеву
Выдвиженцев – двенадцать
Ландшафты Чарына и Иссыка
Жильцы ряда многоквартирных домов Алматинской области встречают очередной отопительный сезон с ледяными батареями
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
От педагога до министра
Радетельный сын родной земли
В Семее в музее Абая хранится фарфоровая пиала, которая принадлежала великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву
Чтобы помнили
В Договор о противодействии отмыванию доходов Таможенного союза внесли поправки
Дом, где рождались шедевры
Цикл картин «Алаш Орда» казахстанской художницы Айши Сабыржанкызы удостоен главной награды на престижном конкурсе в Великобритании
Сотни стихийных мусорных свалок захламляют территорию Южного Казахстана, нанося вред экологии и ухудшая санитарное состояние вокруг населенных пунктов
Экономическое развитие немыслимо без науки
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Скорая помощь протаранила легковушку в Карагандинской области, погиб человек
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД

Читайте также

Общество
Видеосообщением об аномалии в алматинском парке делятся каз…
Общество
18-летний угонщик пытался скрыться от полицейской погони в …
Общество
Бакыт Жанабаев соответствует требованиям к кандидатам в пре…
Общество
Китайские автобусы не выдержали и года в Петропавловске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]