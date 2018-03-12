Токмади отказался назвать причины побега

Общество
Возобновилось отложенное на неделю главное судебное разбирательство в Таразе по уголовному делу в отношении бизнесмена и лидера ОПГ "Депутатский корпус" Муратхана Токмади, обвиняемого в убийстве банкира Ержана Татишева, передает Inform.kz.
За эту неделю подсудимый успел сбежать из областной больницы Тараза, куда он был помещен после жалоб на ухудшение здоровья и где находился под охраной. Побег состоялся под вечер праздничного дня 8 марта. В Таразе объявили план-перехват, в поисках задействовали весь личный состав ДВД Жамбылской области. Спустя семь часов беглец был задержан сотрудниками КНБ РК в 1-м микрорайоне города Тараза.
Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области возобновился процесс по уголовному делу об убийстве банкира Ержана Татишева. Председательствующий на процессе судья Азамат Тлепов в начале заседания в присутствии представителей СМИ задал Токмади вопрос о причинах побега. Однако подсудимый на этот вопрос не ответил.
"Оказывалось ли на вас какое-либо давление?" – спросил также судья, на что подсудимый ответил, что "нет, не оказывалось". Затем было объявлено, что в первой половине дня предстоит заслушать по видеосвязи фигурирующего в деле экс-главу КНБ Нартая Дутбаева. После чего журналистов попросили выйти из зала, в связи с возможным озвучиванием государственных секретов в процессе допроса.
Прения по делу Токмади перенесены на вторую половину дня.
Всего в уголовном деле об убийстве банкира Ержана Татишева фигурируют 130 свидетелей, из них 73 были опрошены, показания 57-ми были оглашены. На первом же заседании подсудимый полностью признал свою вину.
За эту неделю подсудимый успел сбежать из областной больницы Тараза, куда он был помещен после жалоб на ухудшение здоровья и где находился под охраной. Побег состоялся под вечер праздничного дня 8 марта. В Таразе объявили план-перехват, в поисках задействовали весь личный состав ДВД Жамбылской области. Спустя семь часов беглец был задержан сотрудниками КНБ РК в 1-м микрорайоне города Тараза.
Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области возобновился процесс по уголовному делу об убийстве банкира Ержана Татишева. Председательствующий на процессе судья Азамат Тлепов в начале заседания в присутствии представителей СМИ задал Токмади вопрос о причинах побега. Однако подсудимый на этот вопрос не ответил.
"Оказывалось ли на вас какое-либо давление?" – спросил также судья, на что подсудимый ответил, что "нет, не оказывалось". Затем было объявлено, что в первой половине дня предстоит заслушать по видеосвязи фигурирующего в деле экс-главу КНБ Нартая Дутбаева. После чего журналистов попросили выйти из зала, в связи с возможным озвучиванием государственных секретов в процессе допроса.
Прения по делу Токмади перенесены на вторую половину дня.
Всего в уголовном деле об убийстве банкира Ержана Татишева фигурируют 130 свидетелей, из них 73 были опрошены, показания 57-ми были оглашены. На первом же заседании подсудимый полностью признал свою вину.