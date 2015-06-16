Толерантность со знаком «плюс»

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Ануар КАЛМЫКОВ
Е. Идрисов подчеркнул важность визита А. Турс для получения «из первых рук» информации о достижениях страны в деле построения толерантного и мультикультурного общества, выявления новых возможностей для активизации проектной деятельности Офиса программ ОБСЕ в Казахстане.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что нашей стране удалось успешно противостоять финансовому кризису, войти в число 50 наиболее конкурентоспособных экономик мира и построить собственную модель социально-экономического развития. Как отметил министр, результаты этих усилий позволили запустить Стратегию развития до 2050 года и экономическую программу «Нұрлы жол», основной целью которых является вхождение нашей страны в тридцатку развитых государств мира.
Е. Идрисов подчеркнул, что атмосфера толерантности и согласия в Казахстане стала визитной карточкой страны, а успехи в социально-экономическом развитии стали возможны в первую очередь благодаря межнациональному миру и межконфессиональному согласию, поддержание которых является важнейшим приоритетом политики Президента Нурсултана Назарбаева.
По словам министра, принципиальным отличием казахстанской политики является понимание термина «толерантность» не только и не столько как «терпимость по отношению к другим», сколько как «толерантность со знаком плюс», включающая уважение к другим и обеспечивающая развитие на основе мирного сосуществования.
Высоко оценив шаги по обеспечению дальнейшего социально-экономического развития и меры по модернизации страны, в том числе в свете реализации пяти институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов», А. Турс подчеркнула, что стабильность межнациональных отношений и дружба являются ныне как никогда актуальными вопросами для ОБСЕ. Она также отметила важность прошедшего, V Съезда лидеров мировых и традиционных религий для укрепления атмосферы диалога на международном уровне.
По сообщению пресс-службы МИД, собеседники подчеркнули значение дальнейшего поддержания политики межнационального согласия в Казахстане и укрепления обмена с ОБСЕ опытом в этой сфере.

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