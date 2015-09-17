Из более 2 000 медицинских лабораторий только четыре на сегодня прошли аккредитацию, предает Kazpravda.kz
со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК.
"В настоящее время Казахстан находится на раннем этапе создания эффективной лабораторной системы в сфере медицины. Несмотря на наличие множества лабораторий по республике, все они действуют независимо друг от друга, то есть отсутствует комплексный подход к использованию лабораторных данных для определения уровня заболеваемости населения. Из более 2000 медицинских лабораторий на сегодняшний день только четыре аккредитованы на соответствие требованиям", – сообщил заместитель председателя Комитета техрегулирования и метрологии Галымжан Дугалов на заседании научно-технической комиссии по рассмотрению новой версии госстандартов СТ РК ИСО 15189 "Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности".
По его словам, качественное предоставление услуг, высокий уровень обслуживания и точность результатов при диагностике заболеваний достигается путем компетентной оценки медицинских лабораторий и соответствия организаций требованиям национальных и международных стандартов.
"Ключевым инструментом обеспечения надежности в оказании квалифицированных услуг пациентам является внедрение стандарта, идентичного международному ISO 15189:2012 "Medical laboratories–Requirements for quality and competence" и устанавливающего требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий. Настоящий документ предназначен как для развития своей системы менеджмента качества медицинскими лабораториями, так и для подтверждения или признания компетентности медицинских лабораторий клиентами, уполномоченными государственными органами и органами по аккредитации", – уточнил Дугалов.