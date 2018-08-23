Только 42% объектов дорожного сервиса соответствуют Национальному стандарту – МИР РК
Рустам Мухаметкалиев
О развитии объектов дорожного сервиса в рамках госпрограммы "Нурлы Жол" рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИР РК Амангельды Беков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сейчас активно ведутся работы по приведению в надлежащее состояние существующих объектов дорожного сервиса и качества предоставляемых ими услуг. На сегодняшний день, по итогам инвентаризации на республиканской сети имеются 1 859 объектов, из них по итогам 1 полугодия соответствует Национальному стандарту всего 42 процента, то есть 780 объектов", – сообщил Амангельды Беков.
Также спикер добавил, что до конца текущего года планируется довести общее количество соответствующих Национальному стандарту до 850 или 45% от общего числа объектов дорожного сервиса.
Кроме того, наряду с улучшением существующих объектов ведутся работы по строительству новых объектов с полным спектром услуг и установке павильонов модульного типа KazWay по требованиям Национального стандарта.
"Также в целях повышения качества предоставляемого сервиса и развития туризма на сегодня необходимо установить 66 (1,5 миллиарда тенге) модульных павильонов сервиса KazWay с теплыми благоустроенными санузлами взамен устаревших холодных, бетонных, и до конца 2025 года довести до 360 единиц. На платном участке автодороги Астана – Щучинск были демонтированы 17 холодных туалетов", – подчеркнул он.
По его словам, ведутся работы и по внесению информации об объектах сервиса в цифровую карту IRU Transpark, Google Maps, Яндекс Карты.
"В рамках цифровизации проводится работа по внесению объектов дорожного сервиса в общедоступные карты Transpark, Google Maps и Яндекс Карты. Более того, в данный момент Обществом разрабатывается приложение с подробной информацией о местоположении объектов дорожного сервиса и перечнем оказываемых услуг", – резюмировал зампред.