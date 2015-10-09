Свежий выпуск Только горы Колонку подготовил Дулат МОЛДАБАЕВ

Горное двоеборье включает подъем на 100 м и забег в гору на 500 м. Лучше всех с этими задачами справилась команда в/;ч 32356, вторыми в общекомандном зачете стали военнослужащие в/;ч 22750, на третьем месте – в/;ч 41443. В индивидуальном забеге в гору на 500 м самыми быстрыми и профессиональными оказались сержант 3-го класса в/;ч 32356 Рафкат Байгазин, капитан Ринат Джилкибаев и лейтенант Вадим Романов из в/;ч 22750.

Награды победители получили из рук талантливых и прославленных спортсменов старшего лейтенанта Максута Жумаева и лейтенанта Василия Пивцова, а также первого заместителя председателя Спортивного комитета – ЦСКА МО РК полковника Марата Бралинова.



С песней в строю

Фольклорно-этнографическая группа «Сарбаздар» Центрального ансамбля Министерства обороны РК стала лауреатом международного конкурса. На II Международном фестивале-конкурсе традиционной музыки фольклорно-этнографических ансамблей «Ғасырлар сазы», состоявшемся в Алматы в рамках празднования 550-летия Казахского ханства, военные музыканты завоевали именной приз им. Б. Сарыбаева.

В фестивале-конкурсе приняли участие более 40 фольклорно-этнографических ансамблей из всех регионов Казахстана, а также из Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Башкортостана. Музыканты Центрального ансамбля МО РК исполнили композиции «Девушка-воин», кюй «Ұлы дала», татарскую песню «Кубэлэк», сюиту Е. Брусиловского «Бозайғыр», чем немало удивили публику. Ансамбль существует порядка 20 лет, основным направлением его деятельности является военно-патриотическое воспитание военнослужащих. Под началом художественного руководителя фольклорно-этнографической группы ансамбля капитана Равиля Отарбаева были освоены и обработаны старинные казахские народные песни и кюи, а также произведения современных казахстанских и зарубежных композиторов.



Обеспечены жильем

В в/;ч 44813, расположенной близ Астаны, состоялась торжественная церемония вручения ключей военнослужащим. Отреставрированное двухэтажное кирпичное здание было построено в 1982 году, в нем размещалась казарма солдат срочной службы.

В доме провели полную реконструкцию под жилое общежитие, ремонтные работы проводились в трех однокомнатных и 35 двухкомнатных квартирах. Жилье частично меблировано, в комнатах установлены шкафы и электрические плиты.

– Жилищный вопрос – залог уверенности военнослужащего в завтрашнем дне. У личного состава на службе будет больше стремления выполнять поставленные задачи, не отвлекаясь на бытовые проблемы, – отмечает заместитель главнокомандующего СВО ВС РК по воспитательной и идеологической работе полковник Туралы Койшикулов.

Обеспечение жильем является одной их главных задач офицеров по правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей. В настоящее время военнослужащие обеспечиваются жильем за счет строительства и приобретения жилья, а также капитального ремонта жилых домов. Сдача в эксплуатацию общежития стала очередным шагом в решении жилищных вопросов военнослужащих и членов их семей.



