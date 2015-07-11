Только «Кайрат» идет дальше Свежий выпуск 415 Юрий ЛИФИНЦЕВ

В борьбе остался только алматинский «Кайрат», сделавший хороший задел еще на поле известного белградского клуба «Црвена Звезда». В столице Сербии казахстанская команда выиграла со счетом 2:0, и мало кто сомневался, что «Кайрат» выйдет в следующую стадию розыгрыша.

Впрочем, настороженных комментариев перед повторным матчем тоже было предостаточно, но все эти авторы строили свои умозаключения исключительно из того, что «Црвена Звезда» – классный европейский клуб, сильнейший из тех, что достались на старте нашим командам. И то верно: белградцы некогда становились обладателями Кубка европейских чемпионов и Межконтинентального кубка, в «Црвене Звезде» играли такие кудесники кожаного мяча, как Драган Джаич, Миодраг Белодедич, Роберт Просинечки и многие другие.

Однако сегодня один из сильнейших сербских клубов, да и футбол в этой стране в целом, находится в бедственном положении. Все современные Джаичи и Белодедичи давно разъехались по миру в поисках достойных заработков. Только в восьми клубах казахстанской Премьер-лиги нынче выступают 13 (!) сербских легионеров. И потому заголовок «Погасшая звезда», по горячим следам опубликованный на сайте алматинского «Кайрата», запоздал лет на 20–25, потому что по-настоящему погасил «Црвену Звезду» никак не наш почти что нетитулованный клуб, а развал Югославии.

И все же алматинцев есть за что похвалить. В ответном матче на Центральном стадионе в Алматы они одержали вторую победу, на этот раз со счетом 2:1. Голы в ворота «Црвены Звезды» забили Бауржан Исламхан (29-я минута) и Исламбек Куат (47-я). Гости свой мяч провели на 84-й минуте (Вукан Савичевич, пенальти).

Во втором раунде «Кайрат» дважды (16 и 23 июля) сразится с командой «Алашкерт» из армянского города Мартуни. А вот «Актобе» и шымкентский «Ордабасы» завершили выступления в Лиге Европы УЕФА. Эти команды в первом раунде встречались с менее известными клубами, но справиться с ними все равно не смогли.

«Актобе» после неожиданного домашнего поражения от таллиннского «Нымме Калью» (0:1) на выезде сыграл с эстонцами вничью (0:0). «Ордабасы» ехал в Израиль на встречу с «Бейтаром», имея малокомфортную, но все же оставлявшую шанс на успех домашнюю нулевую ничью. Но в Иерусалиме южноказахстанцы проиграли со счетом 1:2. Результат и перспективы такие же, как и у «Актобе»: вылет из Лиги Европы УЕФА и надежда сыграть в ней в следующем году.



