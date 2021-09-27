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Только классика!
Ксения Денисова

Классический репертуарный театр – это преж­де всего традиции. Вот и КазНТОБ от своих правил редко отступает. 88-й театральный сезон для коллектива начался, как и многие предыдущие, с оперы Ахмета Жубанова и Латыфа Хамиди «Абай» и легендарного русского балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

«Абай» на большой сцене театра ставится с 1944 года и давно занял центральное место в его афишах. О музыкальном шедевре из коллекции казахского оперного искусства сказано так много, что, кажется, найти новые эпитеты и сравнения уже невозможно. Но всякий раз история романтичной и запретной любви двух молодых людей, тесно увязанная с утверждением вечных человеческих ценностей, приводит в восторг и восхищение.

Блистательная музыка двух композиторов, вобравшая в себя отголоски национального фольклора, и подлинные мелодии Абая Кунанбаева, глубокая драматургия, созвездие колоритных и выразительных героев – все это ставит самобытное и совершенное произведение казахской оперы в один ряд с бессмертными произведениями мировой классики.

А уже следующим вечером зрителям был представлен балет «Лебединое озеро». В репертуаре КазНТОБ им. Абая спектакль также стоит на ключевых позициях. Музыка и хореография этой балетной постановки второй век подряд остается непревзойденным достижением высокой культуры. И как положено творению великого гения, сказочная история о царевне-лебеде Одетте и принце Зигфриде до сих пор не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

В театре бережно сохраняются и оригинальная хореография, и красочные декорации, и костюмы. А блистательный танец балетной труппы – всегда большой праздник для любителей балетного искусства.

Недельные показы, открывающие театральный сезон, красиво увенчались еще одним гениальным произведением – оперой Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», или «Чио-Чио-Сан» – по имени главной героини драмы «всех времен и народов», повествующей о любви и предательстве, благородстве и подлости. «Мадам Баттерфляй» по праву считается одной из самых трагичных опер мирового наследия.

Перед зрителями разворачивается история превращения юной наивной гейши, обманутой в самых светлых и чистых чувствах, в зрелую женщину, для которой понятие гордости и чести превыше собственной жизни. Опера «Мадам Баттерфляй» прошла сложный путь зрительского признания, но в конце концов стала образцом тонкого и изящного смешения культур и традиций. Музыкальный язык повествования драмы пронизан сочетанием восточных и западных интонаций, которое раскрывает красоту и выразительность всей постановки.

Для алматинских теат­ралов, за время пандемии соскучившихся по сцене, открытие очередного сезона театра оперы и балета стало как никогда желанным, а главное – многообещающим подарком. Впереди их ждут премьерные показы и лучшие работы прошлых лет. Будем на­деяться, что этим планам ничего уже не помешает.

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