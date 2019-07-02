Только лучшие из лучших!

Открытие кинофорума сос­тоялось в ЦКЗ «Казахстан». По традиционной красной дорожке под аплодисменты зрителей прошлись почетный гость фес­тиваля – турецкий актер Бурак Озчивит, российские актеры Дмитрий Дюжев, Наталья Антонова, Антон Макарский. Не менее бурные овации вызвало появление казахстанских любимцев – Санжара Мадиева, Асель Сагатовой, Карлыгаш Мухамеджановой, Динары Бактыбаевой, Данияра Алшинова, Асылхана Толепова, Жанны Куа­нышевой, Жана Байжанбаева.

Именитых голливудских актеров на красной дорожке не было, зато сейчас на фестиваль пригласили тех, кто обычно находится по ту сторону камеры. Как отметил президент фестиваля Ермек Турсунов, многие могут не знать их в лицо, но именно за этими людьми остается последнее слово, они принимают решения. Это главные вдохновители кино – продюсеры, режиссеры и сценаристы.

На крупнейший форум в Центральной Азии приехали представители мировых кинокомпаний: вице-президенты и исполнительные продюсеры Lionsgate, NBC Universal, Warner Horizon, The Discovery, Global Film Solution и других. Они планируют ближе ознакомиться с нашей страной и обсудить совместное производство фильмов.

– Мы проводим первый кинофестиваль с момента принятия Закона «О кинематографии», подписанного Елбасы – Первым Президентом страны Нурсултаном­ Назарбаевым, – сказала, приветствуя участников фестиваля, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова. – Благодаря этому важнейшему документу наша киноиндустрия перешла на новый этап своего развития. В Казахстане теперь на законодательном уровне создаются условия для поддержки кинопроизводства, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности киноиндустрии. И открывающийся кинофестиваль – важная профессиональная площадка, способствующая дополнительному развитию отечественной киноиндустрии.

Украшением торжественной части церемонии стало выступ­ление юного певца Ержана Максима, а логическим завершением стал показ исторической ленты «Казахское ханство. Золотой трон» режиссера Рустема Абдрашова.

В основной конкурс фестиваля заявлено 12 киноработ из 11 стран – Китая, Франции, России, Македонии, Италии и других.

– Я столкнулась с большими трудностями при подборе картин, потому что хотела привезти лучшие фильмы по состоянию на конец 2018 года, но их число превысило 2 сотни. Нам пришлось поработать над списком. В итоге вы сможете увидеть только лучшие из лучших. В их числе кинокартина «Паразиты» режиссера из Южной Кореи, которая стала победителем на Каннском кинофестивале. Также будет представлен фильм «Королева сердец» – тоже один из лидирую­щих фильмов в мире, – сказала накануне открытия фестиваля программный директор XV МКФ «Евразия» Элео­нора Граната-Дженкинсон.

Киностудия «Казахфильм» выставила для участия в кинофестивале 12 кинокартин. Все они сняты по заказу Министерства культуры и спорта РК. В основной конкурсной программе участвует фильм «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова. Во внеконкурсных программах документальных фильмов «Объектив» и «Особое событие» представлены работы «Наследие предков» Берика Жаханова и «Шынырау» Жанабека Жетируова. Внеконкурсная программа казахского кинематографа «Из сердца Евразии» включила 8 картин киностудии: «Шыракшы/Хранитель» режиссера Ермека Турсунова, «Путь Лидера: Астана» Акана Сатаева, «Огонь, мерцающий в сосуде» Бахыта Каирбекова, «Балуан Шолак» Нургельды Садыгулова, «Девушка и море» Азиза Заирова, Мухаммеда Мамырбекова, «Река» Эмира Байгазина, «В безмолвии» Ардака Амиркулова, «Аруах» Хуата Ахметова. Показы этих фильмов проходят с 29 июня по 6 июля в столичном кинотеатре Chaplin Khan Shatyr.

Как и обещали организаторы, ежедневная программа кинофес­тиваля очень насыщенная. В фестивальном центре пройдут пресс-конференции, мастер-классы, питчинг кинопроектов, направленный на совместное производство с зарубежными компаниями, «круг­лые столы» на актуальные для отечественной киноиндустрии темы и многое другое.