Как отмечено в беседе, прошедший 2016 год был весьма продуктивным для казахстанско-китайских отношений. Собеседниками при этом выражена уверенность, что в наступившем 2017 году обе страны продолжат курс на развитие взаимовыгодного, плодотворного сотрудничества.

Председатель Комитета Мажилиса подчеркнул, что Казах­стан остается неизменен в своем стремлении сохранить и развивать крепкие дружеские отношения с Китаем. И, как отмечено парламентарием, Казахстан продолжит развивать всестороннее стратегическое партнерство в будущем по всем направлениям.

В свою очередь посол Китая подчеркнул, что он разделяет взгляды парламентария по казахстанско-китайским отношениям. Дипломат отметил, что Казахстан является важным стратегическим партнером Китая. Между обеими странами урегулированы все вопросы, нет проблем, а только общие интересы, подчеркнул дипломат.

Выразив поддержку реформам и модернизации Казахстана, посол отметил, что стабильный, мирный и процветающий Казахстан важен для всего мира, в том числе и для Китая.

В разговоре парламентария и дипломата затронуты вопросы экономики, транзита грузов через Казахстан в Европу, совместных предприятий, поставок сельхозпродукции из Казахстана в Китай, науки и высоких технологий, сопряжения Экономического пояса «Шелковый путь» с программой «Нұрлы жол».

Особое значение в связи со всем этим, подчеркнули собеседники, приобретает межпарламентское сотрудничество. Стороны подтвердили необходимость поддержки дальнейшего активного диалога на разных уровнях.