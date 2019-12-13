​Только по адресу

Кроме того, как пояснил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, согласно до­кументу, в Казахстане будут повышены размеры ряда социальных выплат. В частности, предполагается пересмотреть коэффициент стажа участия в системе для получателей, чей стаж превышает 5 лет, который применяется при определении размера трех видов социальных выплат. На сегодня максимальная величина данного коэффициента составляет 1% для граждан со стажем участия от 5 лет и выше. Предлагается за каждый полный год, сверх 5 лет стажа участия в системе, повышать коэффициент на 2%.

Также в целях повышения уровня социальной защищенности лиц с инвалидностью предлагается определять размер социальных выплат по утрате трудоспособности, исходя из фактически установленной медико-социальной экспертизой степени утраты трудоспособности (от 30% до 100%).

Кроме того, для повышения социальной защищенности семей, оставшихся без кормильца, предлагается увеличить размеры социальных выплат путем повышения коэффициентов количества иждивенцев.

Законом предусмотрено повышение коэффициента замещения дохода с 30% на 40% для получателей социальных выплат по потере работы, а также увеличение продолжительности социальной выплаты с 4 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе. Вместе с тем в целях недопущения разрыва между размерами социальных выплат новых и состоявшихся получателей предлагается осуществить единовременный перерасчет размеров социальных выплат с применением новых параметров для состоявшихся получателей социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца на 1 января 2020 года.

Как отметил в ходе обсуждения сенатор Серик Бектурганов, закон направлен на усиление правовых, экономических и организационных основ соцстрахования. И что очень важно, ряд его положений будет стимулировать усиление трудовой мотивации и заинтересованности в формальной занятости.

– Государство планирует пойти на беспрецедентные меры по поддержке многодетных семей, начав выплату государственного пособия независимо от уровня дохода. Достаточно сказать, что такими мерами будет охвачено более 349 тысяч семей, в которых воспитывается 1,5 миллиона детей. Только в 2020 году общая сумма выплат составит 177,6 миллиарда тенге, – отметил сенатор.

Между тем, подчеркнул депутат, для предстоящей реализации новых механизмов АСП Правительству и местным исполнительным органам за короткое время предстоит решить ряд очень важных вопросов. Прежде всего это касается введения нового для всех нас гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей.

– Не хотелось бы, чтобы новая и безусловно очень необходимая инициатива превратилась в череду разбирательств проблем, связанных с предоставлением социального пакета в натуральной форме. Мы понимаем, что могут возникнуть определенные сбои в организации этих работ. Но минимизировать их мы можем, – сказал Серик Бектурганов.

Как уже было сказано, законом значительно пересмотрены механизмы назначения АСП. Государство уже давно ищет формулы, по которым помощь от государства будут получать те, кто в ней действительно нуждается. Как сказал в интервью журналистам глава Минтруда Биржан Нурымбетов, к сожалению, тех, кто отказывается от предлагаемого государством трудо­устройства, достаточно много. Потому что существующий механизм назначения АСП позволяет жить на пособие. И во время посещения регионов министр убедился в этом.

– Я за 2 месяца объездил 15 регионов, встречался с населением, и мне во многих крестьянских хозяйствах говорили, что люди не идут работать, потому что, например, супруга получает 200 тысяч в рамках АСП. Получается, что в таком случае человек не идет на 100 тысяч тенге работать. В Туркестане сейчас идет активное строительство, работы много, и мужики не идут за 150 тысяч трудиться. У нас более 30 тысяч таких здоровых мужиков отказываются от работы и живут на адресную социальную помощь, которая выплачивается их детям. Это неправильно, они должны работать. Поэтому и была введена норма, по которой в случае отказа от трудоустройства АСП будет лишена вся семья. Если человек выйдет на предложенную работу, АСП будет сохранена, – сказал министр.

Согласно повестке, Cенат рассмотрел вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса «Байконур». Протокол, подписанный в Челябинске 9 ноября 2017 года, предусматривает возврат Российской Федерацией арендованных земельных участков общей площадью 11,6 тыс. гектаров Республике Казахстан.

Как отметил представлявший до­кумент первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, всего выводится из аренды 4 земельных участка.

– Возвращаемые земельные участки будут перераспределены для строительства международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай, железной дороги Алматы – Москва, для линейной час­ти газопровода Бейнеу – Шымкент и развития поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области, – отметил он.

В ходе обсуждения документа сенатор Толеубек Мукашев поинтересовался, как и кем проводится анализ использования земель космодрома, какова периодичность анализа, и какими документами регулируется использование комплекса «Байконур».

По словам председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Гульжахан Бимендиной, периодичность анализа использования земель полностью оговаривается соглашением. Перед выводом земельного участка полностью проводится экологическая экспертиза, составляется акт приема. Анализ земель осуществляется при необходимости не реже раза в 2–3 года.

– В 2015 году мы комиссионно совместно с российской стороной обследование провели. Теперь после ратификации данного документа дополнительно проведем анализ этих участков, – дополнил Айдарбек Сапаров.

В целом, по его данным, в аренду российской стороне переданы 650 тыс. га земель. Этим протоколом изымаются 11 тыс. 600 га.

Также на заседании был ратифицирован Договор между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осуж­денных лиц. Документ направлен на укрепление правового сотрудничества в уголовных правоотношениях между Казахстаном и Монголией.

Согласно договору, с письменного согласия осужденного лица, а также если на момент получения запроса о передаче приговор вступил в законную силу и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года, может осуществляться передача осужденного для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы на родине.

Выступивший на заседании сенатор Андрей Лукин подчеркнул, что наличие таких международных правовых инструментов, безусловно, облегчит дальнейшую судьбу наших соотечественников, осужденных за пределами Республики Казахстан, поскольку их содержание в исправительных учреж­дениях чужой страны препятствуют их общению с родственниками и близкими, а также имеет языковой барьер.

По имеющейся информации, в Казахстане отбывают наказание 5 граж­дан Монголии. Граждан Казахстана, отбывающих наказание в Монголии, нет. Аналогичные договоры Казахстаном заключены с 21 страной мира, в частности, с Украиной, Китаем, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и т. д.

Согласно повестке, Сенат рассмотрел поправки по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства по вопросам железнодорожного транспорта, а также предложения согласительной комиссии по поправкам в законодательство по вопросам ЖКХ.