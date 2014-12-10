Сеитсултан АИМБЕТОВ, председатель Комитета по экономической
Мы видим, как герой картины обретает авторитет среди металлургов, как происходит становление героя как авторитетного, ответственного руководителя. Он ищет комплексные пути решения производственных и социально-бытовых проблем, существовавших в 70-е годы на Казахстанской Магнитке. Предпринимаемые им действия раскрывают такие черты его личности, как решительность и масштабное видение задач, забота о людях, любовь к Родине, к родителям… Секретарь парткома предприятия решает написать в газету «Правда» о злободневных проблемах комбината. Кто пережил те времена, хорошо представляет, что значил такой поступок – обратиться в главную газету страны, тогда, по сути, рупору власти... Сюжет фильма разворачивается именно вокруг этого события, и авторы, Шахимарден Кусаинов, Рустем Абдрашов, Геннадий Земель, очень точно и удачно выбрали название картины – «Разрывая замкнутый круг», показывая, что только решительные действия могли дать результат. Хорошо подобран состав артистов, среди которых Нурлан Алимжанов, Наталья Аринбасарова, Валентин Гафт, Владимир Стеклов… «Разрывая замкнутый круг» – фильм художественный, но, на мой взгляд, в нем присутствуют эпизоды, претендующие на исторический и документальный формат. Фильм неординарный, интересный, эмоциональный, в сценарии отразились реальные события, нашлось место интриге, сюжет динамичный, и зритель сразу «втягивается» в картину, переживает за героев. Нельзя не отметить огромную работу, которую проделала съемочная группа, сразу виден почерк талантливого режиссера Рустема Абдрашова, а декорации, документальные кадры позволяют передать дух того времени и перенестись в далекие 70-е годы. Хочется порекомендовать посмотреть фильм людям всех возрастов. История страны, романтика тех лет, сильная личность главного героя – патриота, мужественного человека, способного на сильные чувства и всегда отвечающего за свои решения, не оставят никого равнодушными.