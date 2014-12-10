Свежий выпуск Только решительные действия Сеитсултан АИМБЕТОВ, председатель Комитета по экономической

Мы видим, как герой картины обретает авторитет среди металлургов, как происходит становление героя как авторитетного, ответственного руководителя. Он ищет комплексные пути решения производственных и социально-бытовых проблем, существовавших в 70-е годы на Казахстанской Магнитке. Предпринимаемые им действия раскрывают такие черты его личности, как решительность и масштабное видение задач, забота о людях, любовь к Родине, к родителям…

Секретарь парткома предприятия решает написать в газету «Правда» о злободневных проблемах комбината. Кто пережил те времена, хорошо представляет, что значил такой поступок – обратиться в главную газету страны, тогда, по сути, рупору власти... Сюжет фильма разворачивается именно вокруг этого события, и авторы, Шахимарден Кусаинов, Рустем Абдрашов, Геннадий Земель, очень точно и удачно выбрали название картины – «Разрывая замкнутый круг», показывая, что только решительные действия могли дать результат. Хорошо подобран состав артистов, среди которых Нурлан Алимжанов, Наталья Аринбасарова, Валентин Гафт, Владимир Стеклов…

«Разрывая замкнутый круг» – фильм художественный, но, на мой взгляд, в нем присутствуют эпизоды, претендующие на исторический и документальный формат. Фильм неординарный, интересный, эмоциональный, в сценарии отразились реальные события, нашлось место интриге, сюжет динамичный, и зритель сразу «втягивается» в картину, переживает за героев. Нельзя не отметить огромную работу, которую проделала съемочная группа, сразу виден почерк талантливого режиссера Рустема Абдрашова, а декорации, документальные кадры позволяют передать дух того времени и перенестись в далекие 70-е годы.

Хочется порекомендовать посмотреть фильм людям всех возрастов. История страны, романтика тех лет, сильная личность главного героя – патриота, мужественного человека, способного на сильные чувства и всегда отвечающего за свои решения, не оставят никого равнодушными.



