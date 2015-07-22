Свежий выпуск …Только рвется раз за разом тонкая нить Ариадны Динара ЮСУПОВА

Игра в поддавки

Сами греки, почувствовавшие себя обманутыми, незамедлительно ответили беспорядками и огнем на достигнутое в Брюсселе соглашение и принятый парламентом Греции пакет реформ, необходимый для получения нового транша финансовой помощи.

Упорно стоявшая Эллада, поверившая своему лидеру, теперь сочла условия помощи унизительными. Но, судя по всему, у греческого правительства плана «В» не было. У ЕС же не было времени: греки просрочили аж два раза – 30 июня и 13 июля – платежи Международному валютному фонду. Далее выбор был не богат – указать грекам на дверь из ЕС или, ну хоть на каких-то условиях, дать денег и получить передышку от этого несносного греческого спектакля. Решили все-таки не выгонять, долги не прощать, но денег дать…

В прошедший понедельник Еврокомиссия подтвердила информацию о выделении стране бридж-кредита в размере 7,16 млрд евро за счет Европейского стабилизационного механизма (EFSM) для погашения долга МВФ и исполнения платежа в пользу ЕЦБ. Следом последовала информация, что греки эти платежи исполнили и покрыли просрочки МВФ. В целом Греция получит за три года финансовую помощь в размере 86 млрд евро от ЕС и МВФ, а со своей стороны создаст специальный фонд на 50 млрд евро, куда вложит государственные активы.

То есть сейчас греки в очередной раз взяли денег в долг для погашения старого долга. Обе стороны сыграли в поддавки, изображая уступки, но принципиально статус-кво сохранился: экономика в ужасном состоянии, безработица растет (26% трудоспособного населения), социальные программы практически не работают. Бесконечный танец «сиртаки» продолжает набирать скорость: понятно, что каждая новая порция финансовой «помощи» только усугубляет долговую проблему. Эти деньги не работают в экономике, не наращивают ВВП, они, не задерживаясь в стране, уходят ­назад к кредиторам. Как отмечает сайт vestifinance.ru, необходимость финансирования к концу 2018 года в настоящее время оценивается в 85 млрд евро, а долг достигнет почти 200% ВВП в ближайшие два года. Таков прогноз МВФ. Международный валютный фонд считает, что долговая ситуация Греции крайне неустойчива, и это ставит под сомнение успех договоренностей, достигнутых 13 июля Афинами с Евросоюзом.

Есть ли уверенность, что греки справятся со следующими августовскими платежами? Никто не решится «дать зуб» за то, что они их самостоятельно погасят. Отвечая на этот вопрос, представитель Еврокомиссии Мина Андреева уклончиво ответила, что еще «слишком рано говорить о том, чего следует ожидать».



Разбудить сомнамбулу

Хотя здесь уместней говорить не об ожиданиях, а об опасениях. Ибо и брюссельские ночные бдения, и компромисс любой ценой – это отнюдь не только греческая драма. Финансовое «перемирие», во время которого прозвучало столько взаимоисключающих идей, «рецептов», – это для ЕС попытка починить и запустить свой сломавшийся финансовый механизм. При отсутствии, как представляется, приемлемой для всех принципиальной идеи. Как точно подметил в одном из своих интервью бывший министр финансов, известный российский экономист Алексей Кудрин, «сложности скорее не у Греции, а у еврозоны. Сложная ситуация в программе поддержки… Чтобы Греция могла существовать, требуется списание как минимум трети долга. И, как я чувствую, у Евросоюза нет готовности это сделать. Это тупик».

Что примечательно, нарастали долговые проблемы стран еврозоны постепенно, но зримо. Экспертами ухудшение фиксировалось, мониторилось, констатировалось, но и только. Хотя, напомню, по правилам ЕС, госдолг страны-члена не должен превышать 60% ВВП.

Я «прошерстила» Интернет на сей предмет. Июль 2012 года, сайт file-rf.ru цитирует агентство Bloomberg: «Объем долговых обязательств стран еврозоны увеличился в I квартале 2012 года до рекордного уровня с момента образования валютного блока в 1999 году». Согласно Eurostat, долг 17 стран, использующих евро, вырос до 88,2% ВВП в январе – марте. Максимальный показатель долга у Греции – 132,4% ВВП. Итальянский госдолг – 123,3% ВВП, испанский –72,1% ВВП.

«Мы считаем, что (...) Европа в сомнамбулическом состоянии приближается к катастрофе невероятных размеров. (...) Ощущению нескончаемого кризиса, когда одна кость домино падает за другой, необходимо дать обратный ход», – цитировал сайт по Reuters доклад Института нового экономического мышления. Из доклада следует: «Регуляторы должны решить две отдельные проблемы: ликвидировать последствия «изначально дефектного плана» еврозоны и укрепить структуры блока как такового».

Октябрь 2013 года. Сайт gazeta.ru пишет: «Совокупный долг стран Евросоюза пока ниже их общего ВВП и составляет 86,8%, а для еврозоны – 93,4%. Вывод экспертов, опрошенных Reuters: это «опасно много для сообщества стран, члены которого не могут принимать самостоя­тельные решения по денежно-кредитной политике». В тот год по-прежнему Греция с долгом в 169,1% ВВП была в лидерах. Затем шли Италия – 133,3% к ВВП, следом – Португалия (131,3%) и Ирландия (125,7%). Также отмечалось, что долги Греции, Португалии и Италии растут самыми быстрыми темпами.



Системная ошибка

При этом рефреном на протяжении этих лет звучала и уверенность, что еврозона преодолеет кризис суверенных долгов к 2014 году. Не получилось, ибо не ясно было, на чем оптимизм базировался. И тут, похоже, относительно маленькая экономика Греции выступила своего рода полигоном для выработки антикризисного механизма, а также приобрела функцию опасного прецедента. Ибо то, что может быть применено к Греции, автоматически может быть перенесено на другие проблемные государства. Списать и реструктурировать долги? Значит, и Италии, Испании, Португалии и другим должникам тоже. Объявить Grexit при отсутствии механизма выхода – рискованно для самой еврозоны.

Наверное, поэтому в эти жаркие июльские дни от уравновешенной и спокойной старушки Европы звучали заявления по принципу «переспали-передумали». И когда это касалось темы списания части долга, и когда говорили о добровольности компромисса, который премьер-министр Греции Алексис Ципрас все-таки назвал вынужденным. Он заявил, что не верит в эффективность мер, предложенных европейскими лидерами для спасения греческой экономики, назвал достигнутое соглашение тяжелым, но единственным способом для страны остаться в еврозоне. «Суровая правда состоит в том, что Греции навязали путь по улице с односторонним движением», – заявил он поутру.

Так что, похоже, уверенности в эффективности действий и принятых решений нет не только у митинговавших греков, но и у высоких договаривающихся сторон. Эксперты не зря заявили, что нынешнее соглашение с кредиторами очень похоже по структуре на то, что Греция должна была сделать в 2010 и 2012 годах. Эффективность тех договоров уже известна. Интересно, что с общим подходом не соглашался и делал довольно точные прогнозы по развитию ситуации профессор Нью-Йоркского университета, нобелевский лауреат Нуриэль Рубини. В июне 2010-го он однозначно заявлял, что греческий долг должен быть реструктурирован. «Греция должна провести упорядоченную реструктуризацию своего долга в течение года, чтобы избежать разрастания проблем для мировой экономики, – говорил Рубини. – Чтобы избежать огромных потерь в финансовом секторе. В случае объявления дефолта по долгу без упорядоченной реструктуризации ущерб для европейской экономики может значительно вырасти, появится риск распространения проблем в глобальном масштабе».

В мае 2011 года Рубини вновь приветствует дефолт Греции, предупреждая, что «реструктуризация госдолга Греции является необходимой и неизбежной, а утверждения ЕЦБ, что она невозможна, опасны для еврозоны». Рубини считал реструктуризацию лучшим сценарием. «Каждый раз, когда речь заходит о греческом дефолте, высказывания ЕЦБ становятся все более резкими, – цитирую экономиста по newsru.com. – Предупреждения о грядущем в случае дефолта финансовом Армагеддоне, массовом распространении кризиса – полная ерунда, они не основаны на анализе ситуации. Углубление кризиса, скорее, спровоцируют сами заявления ЕЦБ, которые также могут вызывать «бегство банков из Греции».

К этому экспертному голосу сейчас присоединился и подлинный авторитет Европы, экс-глава Еврокомиссии, бывший премьер-министр Италии Романо Проди. «Евросоюзу следует списать госдолг Греции, как это было сделано в отношении Германии в 1953 году, – заявил он недавно (цитата по russian.rt.com). – Я всегда считал, что Греция никогда не будет в состоянии выплатить этот долг. Фактическое списание в 1953 году долга Германии, которая не могла его выплатить, стало актом мудрости. Сегодня требуется такое же великодушие. В Европе царит напряженная атмосфера, связанная с непониманием перспектив: либо Европа станет местом объединения, либо все, что делалось, «закончится плохо».

У Греции слишком много долгов и слишком слабая экономика, резюмирует большинство экспертов. А это значит, без подъема экономики, без масштабных инвестиций в нее долги вернуть нереально. Общеизвестно, что маленькие долги платятся легче, чем большие. Когда же они переходят в категории больших чисел, их перестают воспринимать как реальные обязательства. Ну это как кольцо Сатурна достать. И никакая нить Ариадны не поможет благополучно достичь выхода, запутается в коридорах долговых лабиринтов, порвется. И не раз. Так что точку в этой большой европейской драме по-прежнему ставить рано.

По крайней мере до тех пор, пока реализм и гуманизм не возобладают над бескомпромиссными принципами жесткой экономики. И МВФ уже призывает европейские страны предоставить Греции 30-летний льготный период, чтобы безболезненно позволить стране выплатить часть европейского долга, в том числе и новый кредит, помочь Греции, инвестируя в ее проекты, с тем чтобы «не допустить геноцида и глубокого обнищания страны».



