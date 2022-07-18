Только с четвертой попытки за 2,8 млрд тенге ушел с торгов аэропорт в Петропавловске

От вас один… аэропорт!

Воздушные ворота Северо-Казахстанской области перешли в доверительное управление с правом последующего выкупа фирме, зарегистрированной в Алматы.

За время аукциона стартовая цена международного аэропорта Петропавловска снизилась в два раза, с 5,6 млрд тенге она упала до 2,8 млрд.

Постановление областного акимата о передаче воздушной гавани Петропавловска в доверительное управление с правом последующего выкупа было подписано еще в конце 2021 года. Первый открытый тендер был назначен на 31 марта 2022 года. Три попытки ничем не закончились, заявки никто не подавал.

И вот, наконец, аукцион состоялся. Победителем признано ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар» («МАК»).

В акимате Северо-Казахстанской области пояснили, что ТОО «МАК» с прошлого года осущест­вляет аэропортовую деятельность и обеспечивает авиационную безопасность.

В доверительное управление перешел весь имущественный комплекс аэропорта, состоящий почти из трех тысяч наименований. Помимо взлетно-посадочной полосы и здания пассажирского терминала в этот комплекс входят гаражи, склады, канализационная станция, трансформаторная подстанция, пожарные резервуары, автомобили, котлы отопления, станки, мебель.

Снижение в два раза стоимости объекта чиновники назвали соответствующим Правилам передачи государственного имущества в доверительное управление. Имущество будет пока оставаться в государственной собственности, в частную собственность оно может быть передано по истечении пяти лет при исполнении доверительным управляющим принятых на себя обязательств.

«Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», – заверили в акимате.

В настоящее время из Петропавловска можно улететь только в Алматы и Нур-Султан.