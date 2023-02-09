Только шесть дней в январе смогла обеспечить нужный температурный режим Экибастузская ТЭЦ

И до конца отопительного сезона горожанам не стоит ждать стабильной работы теплового источника. Это признал руководитель АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин: в самый критичный период в декабре котлы понесли большой урон из-за использования неочищенной воды, и теперь выйти на нормальные показатели не позволяет состояние оборудования.
Без конца, один за другим, выходят из строя котлы – их поочередно ремонтируют. Например, вчера на станции в работе находилось всего два водогрейных и два энергетических котла, на шести других ведутся ремонтно-восстановительные работы, в основном поверхностей нагрева. Температура теплоносителя на подаче составляла всего 60 градусов.
– Сейчас главное – стабилизация режима функционирования станции, чтобы максимально обеспечить нормированный отпуск тепла на город. Этим занимаются как персонал станции, так и привлеченные бригады, которые работают круглосуточно. В целом около 120–130 человек разбиты на смены в круглосуточном режиме, люди самоотверженно выполняют свои обязанности, – отметил Вадим Лесин