Только шесть дней в январе смогла обеспечить нужный температурный режим Экибастузская ТЭЦ

Без конца, один за другим, выходят из строя котлы – их поочередно ремонтируют. Например, вчера на станции в работе находилось всего два водо­грейных и два энергетических котла, на шести других ведутся ремонтно-восстановительные работы, в основном поверхностей нагрева. Температура теплоносителя на подаче составляла всего 60 градусов.

– Сейчас главное – стабилизация режима функционирования станции, чтобы максимально обеспечить нормированный отпуск тепла на город. Этим занимаются как персонал станции, так и привлеченные бригады, которые работают круглосуточно. В целом около 120–130 человек разбиты на смены в круглосуточном режиме, люди самоотверженно выполняют свои обязанности, – отметил Вадим Лесин

Горожане продолжают мерзнуть в своих домах, но и на работе не согреешься. Социальные объекты тоже недополучают тепло. Из-за нестабильной работы станции в последние дни на дистанционный формат перешли все 25 школ города, а в детских садах определили дежурные группы – сюда своих деток приводят те родители, у которых просто не с кем оставить малышей в рабочие дни. В помещениях при этом включают обогреватели.

Также приходится подогревать электрическими приборами и квартиры. Нетрудно представить, какие счета люди получают за электричество – и до 20 тыс. доходит. Единоразовая компенсация примерно в 5 тыс. тенге, выплаченная пострадавшим потребителям от АО «Экибастузтеплоэнерго» по итогам декабря, ситуацию не сильно изменила. Как и сделанный преж­де перерасчет за тепло – одна из основных жалоб от экибастузцев как раз о том, что они платят за еле теплые батареи. Да, теперь их не размораживает, но они совершенно не обогревают квартиры.

На жалобы горожан отреагировал аким области Асаин Байханов, регулярно приезжающий в Экибастуз. Монополист, который прежде заверял, – людям выставляют счета ровно за тот объем услуги, которую они получили, согласился изменить схему перерасчета. Как заверил Вадим Лесин, за январь горожане будут получать счета за тепло с 70-процентной скидкой. А вот повторять акцию по компенсации счетов за электричество монополист не планирует: мол, средств не хватает.

Не получилось договориться и о том, чтобы для экибастузцев отменили дифференцированный тариф на свет. Сейчас, если семья «намотала» за месяц 110 кВт•ч, то один кВт•ч стоит примерно 14 тенге. Все, что свыше, но до 180 кВт•ч – оплачивается по 17 тенге за единицу, а более – и вовсе по 21 тенге. Но такая дифференциация – в компетенции совершенно другой компании, и никто не хочет отказываться от прибыли.

Со дня аварии ремонтные работы не останавливали не только на станции, но и на сетях. Аким Экибастуза Аян Бейсекин рассказал, что, например, вчера на устранении было девять повреждений на магистральных и 10 – на внутриквартальных сетях, все они – недавно выявленные.

К слову, с начала года на внутри­квартальных сетях устранили более 150 порывов и течей.

Аян Бейсекин также проинформировал, что в 150 квартирах, которые пострадали от разморозки в декабре, уже завершили ремонт. Всего же в списках требующих восстановления было 346 квартир, по 252 из них монополист заключил договор с подрядчиком, задействованы 42 бригады.

В ближайшие дни договор о ремонте в оставшихся 94 квартирах подпишут и приступят к делу. Кроме того, Аян Бейсекин поблагодарил благотворительный фонд «Асар-Уме», который взял на себя восстановление 15 квартир экибастузцев.

Стоит отметить, что ситуация по прохождению отопительного сезона в области находится на особом контроле Правительства страны. Как сообщается на официальном сайте Премьер-министра Казахстана, в Экибастузе проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

В соответствии с поручением Главы государства Правительством и акиматом Павлодарской области принимаются комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на его социальных объектах.

Во вторник, 7 февраля, на специальном совещании под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра рассмотрены вопросы замены ряда участков тепловой сети и подготовки к ремонтным работам на ТЭЦ.

В этот же день представители министерств энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, АО «Казцентр ЖКХ», Комитета атомного и энергетического надзора и контроля совершили выезд в Экибастуз. Ознакомившись с ходом ремонтных работ, члены рабочей группы посетили социальные объекты и жилые многоквартирные дома.

Также в городе ведется подготовка к масштабной ремонтной кампании, которая начнется по завершении отопительного сезона. На сегодня проводится технический аудит городской системы теплоснабжения, по итогам чего будут определены меры по ее комплексному восстановлению. При этом уже имеется ПСД на реконст­рукцию четырех магистралей общей протяженностью около 5 км. Подготовлены расчеты на проведение ремонта 400 км внутриквартальных городских сетей.

Для проведения масштабной ремонтной кампании и определения источников финансирования разработан проект меморандума в части распределения ответственности между акиматом области и АО «ЦАЭК».

Пока местные власти не могут говорить конкретнее о цифрах – сколько потребуется средств на глобальное наведение порядка. Аян Бейсекин заверил, что никто не сидит на месте, уже идут переговоры с заводами-изготовителями оборудования и запчастей, чтобы не затянулись сроки поставок. А также добавил, что по итогам весенних и осенних гидравлических испытаний будут ремонтировать порядка 25 км внутриквартальных сетей.

Кроме того, из-за не самого лучшего состояния запорной арматуры нужно будет уделить внимание и этому моменту. Ранее аким области давал поручение провести подробный анализ – специалисты исследовали все узловые участки, предварительно на них понадобится около 360–370 млн тенге.

Что касается самой станции, то для проведения необходимой ТЭЦ очистки котлов требуется их полная остановка, поэтому работы необходимо отложить до завершения отопительного сезона. Весной здесь будут капитально ремонтировать, как минимум, семь котлов.

Так что на этот год намечены такие объемы, которые прежде Экибастуз не мог себе позволить. И это вызывает резонное опасение у горожан – а успеют ли все сделать за пять месяцев?

Например, минувшей осенью ТЭЦ Экибастуза не успела получить паспорта готовности от Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, поскольку ремонт завершили уже после старта отопительного сезона, в ноябре. А паспорта готовности на тепловые сети от местных исполнительных органов выдавались с замечаниями, потому что объем ремонтных работ не соответствовал необходимому.