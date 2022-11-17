Фото: пресс-служба акимата Астаны
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"Только скандалы и разборки" – Каналимов о столичном проекте по уличной торговле

Диасов Ораз
корреспондент

Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов предложил закрыть проект «1000 мест – уличная торговля» из-за многочисленных нарушений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сам проект был очень хороший когда-то в начале. Но программу провалили с треском. Хорошее дело превратили в нерабочую программу. Из года в год – только скандалы, шум, постоянно разборки в прокуратуре, разборки в Антикоррупционной службе.

Предлагаю создать рабочую группу, провести мониторинг текущего состояния всех объектов по 1000 мест. Что не работает, расторгнуть договоры, изъять участки с вывозом этих киосков», – сказал Каналимов.

В завершение он заявил, что если программа не работает, то нужно закрывать ее и создавать нормальную.

Однако председатель правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» Еркегали Алимкулов предложил для реанимирования проекта поднять арендную плату за земельные участки по объектам уличной торговли.

«Стоимость арендной платы за квадратный метр в среднем составляет 20-24 тысячи тенге в год. В год предприниматель в среднем выплачивает около 2 млн тенге, в месяц это 180 тысяч тенге. Есть целесообразность поднять сумму, потому что прибыль от реализации продукции составляют намного большие суммы. Тем более есть такие места, которые популярны на левом берегу», – аргументировал он.

Глава СПК также предложил аккумулировать торговые павильоны в одном месте в виде бульвара «Арбат». Это, по его словам, не позволит превратить город в один большой базар.

 

 

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