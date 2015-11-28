​Только совместными действиями

В ходе мероприятий были обсуждены вопросы, касающиеся противодействия терроризму, совершенствования базы модельного законодательства, сближения и гармонизации национальных законодательств в сфере борьбы с преступностью, и другие.

Одним из центральных пунк­тов работы Совета МПА СНГ стало принятие Заявления «Об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом». Документ согласован и принят по инициативе Парламента Казах­стана. Он в полной мере отражает идею Президента Нурсултана Назарбаева, высказанную в ходе 70-й сессии Генеральной Ассамб­леи ООН, о создании единой мировой сети противодействия международному терроризму и экстремизму.

В заявлении МПА СНГ «решительно осуждает терроризм и бесчеловечные, кровавые террористические атаки, направленные против беззащитных и невинных людей и имеющие целью запугивание и разобщение народов, дестабилизацию целых регионов».

Подчеркнуто, что «терроризм можно победить только совместными, последовательными и системными действиями всех государств и народов, международных и общественных организаций при координирующей роли ООН и в рамках международного права».

Документ содержит призыв к парламентам мира об усилении правового противодействия международному терроризму и задействовании потенциала парламентской дипломатии в международной борьбе с террором.

Выступая на заседании совета, К. Токаев предложил включить в постановление МПА СНГ отдельный пункт о поддержке инициатив глав государств СНГ и других мировых лидеров по формированию широкой антитеррористической коалиции. Кроме того, по предложению спикера Сената Казахстана в документ внесено положение о необходимости совместных усилий «с целью скорейшего завершения процесса согласования и принятия всеобъемлющей Конвенции по борьбе против международного терроризма».

Председатель МПА СНГ Валентина Матвиенко поблагодарила председателя казахстанского Сената за инициативу по разработке и принятию заявления.

В ходе заседания члены совета также приняли Заявление «О недопустимости применения в международной практике режима ограничительных мер по политическим мотивам в отношении парламентских делегаций и членов национальных парламентов».

Комментируя работу СНГ и его Межпарламентской ассамблеи, спикер Сената К. Токаев подчеркнул, что Содружество является авторитетной международной организацией, которая имеет большие заслуги в обеспечении безопасности и многопланового сотрудничества на огромном евразийском пространстве.

– Мы помним историю возникновения СНГ и как развивалась ситуация в начале 1990-х годов. Поэтому должны ценить то, что уже наработано в рамках Содружества, – сказал глава Сената.

Вместе с тем К. Токаев выразил надежду на то, что предложения, высказанные Президентом Казахстана Н. Назарбаевым на заседании совета глав государств Содружества в Бурабае 16 октября 2015 года, лягут в основу будущей трансформации СНГ.

Говоря о Межпарламентской ассамблее, К. Токаев подчеркнул:

– Наша организация абсолютно необходима и актуальна с точки зрения сближения не только парламентов, но и народов наших государств.

Спикер Сената также отметил полезную деятельность парламентариев и экспертов СНГ по подготовке модельных законов, которые впоследствии учитываются во время разработки национальных законодательств.

В рамках пребывания в Санкт-Петербурге казахстанские депутаты приняли участие в работе постоянных комиссий МПА СНГ и ПА ОДКБ. На полях мероприятий в Таврическом дворце также состоялось заседание Комитета парламентского сотрудничества между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации России.

27 ноября казахстанские парламентарии приняли участие в 43-м пленарном заседании МПА СНГ.