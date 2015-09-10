Только выиграли Свежий выпуск 440 Сара ИСАКОВА, доктор экономических наук, профессор Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати

Растущая интернационализация хозяйственной жизни и ее глобализация, углубление интеграционных процессов, все более тесная взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик являются сегодня важнейшими факторами развития мировой экономики. В этих условиях возрастает роль валютного курса как инструмента экономической политики государства.

Через воздействие на уровень валютного курса и его динамику государство стремится решать основные макроэкономические проблемы. Вместе с тем в современной открытой экономике от используемого режима валютного курса во многом зависит и выбор инструментов экономической политики, и в целом ее эффективность.

Использование валютного курса в качестве инструмента политики обусловлено его важной мак­роэкономической ролью, поскольку от уровня и динамики валютного курса зависят многие экономические показатели.

Изменение валютного курса, как правило, оказывает немедленное воздействие на уровень цен в результате изменения цен импортируемых товаров в национальной валюте. Это воздействие первоначально идет по двум каналам: через непосредственное изменение цен импортируемых конечных товаров и услуг, а также через изменение цен товаров и услуг, производимых внутри страны, в издержки производства которых входят затраты на импортные компоненты. Кроме того, изменение валютного курса воздействует на объемы экспорта, что также может оказывать влия­ние на уровень внутренних цен: при увеличении экспорта при прочих равных условиях цены на экспортные товары внутри страны повысятся, а при сокращении экспорта – цены могут понизиться.

Роль, которую играет валютный курс в функционировании экономической системы, а также его место в системе мер макроэкономического регулирования во многом зависят от того, какой режим валютного курса используется.

В современных условиях страны могут выбирать различные варианты режима валютного курса: от жестко фиксированного до свободно плавающего в зависимости от тех задач, которые стоят в данное время перед экономикой.

20 августа 2015 года Правительство и Национальный банк осуществили переход к режиму свободно плавающего обменного курса. Это была вынужденная мера, продиктованная сложившимися внешнеэкономическими условиями: прежде всего резкой девальвацией российского рубля, замедлением роста китайской экономики и снижением углеводородных доходов.

Переход к режиму свободно плавающего обменного курса не был совершен спонтанно. Прежде были проанализированы возможные сценарии дальнейшего развития внешнеэкономической ситуации, особенно в России, и варианты изменения обменного курса тенге при различных валютных режимах. Оценивались преимущества и недостатки каждого варианта: с точки зрения ожидаемых уровней равновесного курса тенге, платежного баланса, золотовалютных резервов, дефицита бюджета, каждого сегмента финансового рынка, социальных показателей. Результатом был вывод о наибольшей приемлемости режима свободно плавающего обменного курса в условиях открытости казахстанской экономики и неустойчивого состояния международных финансовых и товарных рынков.

Таким образом, переход на режим плавающего обменного курса тенге способствовал восстановлению конкурентных позиций казахстанского экспорта и возобновлению роста производства, позволил ликвидировать переоценку обменного курса тенге в реальном выражении. В итоге значительно улучшился платежный баланс страны, выросли золотовалютные резервы страны, существенно укрепилась банковская система.



