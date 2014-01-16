Только живи, мама!

– Спасибо всем за подаренную мне жизнь, – говорит Светлана Каипова, улыбаясь сквозь слезы.

«Всем» – это, в первую очередь, дочери, которая стала ее донором, «подарив» маме долю печени (немалую – 60% этого важного органа!). «Всем» – это и главному врачу городской клинической больницы № 7 Булату Баймаханову, заведующему отделением гепатобилиарной хирургии Мусе Сахипову, другим хирургам, анестезиологам, медсестрам и государству, которое финансирует такие дорогостоящие операции. И, конечно, коллеге наших врачей из Индии – доктору Гупта из клиники Аполло города Нью-Дели, с участием которого проходила трансплантация.

Где только не лечилась Светлана Сапарбаевна, мама пятерых детей, в последние четыре года – в Узбекистане, России, Таиланде. Но состояние 55-летней женщины все ухудшалось. Диагноз «цирроз печени» и повторяющиеся кровотечения могли в любой день прервать ее жизнь, рассказывают доктора.

Было принято решение о трансплантации. Заметим, что это, конечно, не первая такая операция в республике: аналогичные проводились в Научном центре хирургии им. А. Сызганова, в Национальном научном медицинском центре и других клиниках республиканского значения. Но на этот раз в Алматы ее впервые провели в обычной городской клинической больнице. А это говорит о том, что высокотехнологичные операции становятся все доступнее.

Донором Светланы стала ее вторая дочь – двадцатипятилетняя Гульшад, сама имеющая двоих детишек. На такое самопожертвование пойдет не каждый, даже для матери, ведь это тоже тяжелая операция под наркозом. Но дочка узнала от врачей, что данный орган восстанавливается быстро.

Узнала и то, что без операции дни ее мамы сочтены, недаром печень еще называют главной лабораторией организма, от ее работы зависит деятельность сердечно-сосудистой системы, мозга, пищеварения, все обменные процессы.

Пилотную родственную трансплантацию провели 16 декабря – в День Независимости нашей страны, а спустя месяц врачи городской клинической больницы № 7 допустили журналистов к своим особым пациентам. Дочка уже выписалась из клиники, работает, чувствует себя хорошо. Маме еще предстоят реабилитация, затем выписка и наблюдение у врачей. Но сейчас уже ясно, что трансплантация прошла успешно.

Начальник управления здравоохранения города Жаннат Касымжанова пожелала Светлане выздоровления и поблагодарила ее дочь за мужество и желание помочь маме. Наверное, не случайно акцент был сделан на этом, ведь пока в нашем обществе отношение к трансплантации осторожное. Между тем в пересадке печени нуждаются 1 000 пациентов, почек – 3 000, сердца – 1 146. Причем до недавнего времени такие операции казахстанцы могли делать только в ближнем и дальнем зарубежье. Сейчас отрасль развивается и в Казахстане, но нужно, чтобы сами граждане давали согласие на донорство, в том числе от умерших родственников.

– Важно, что когда операция проводится у нас, а не за рубежом, прооперированный больной находится под контролем своего врача, – говорит Жаннат Касымжанова. – Затраты на трансплантацию, а это 6–8 миллионов тенге, берет на себя государство в рамках реализации государственной программы «Саламатты Қазақстан».

Наши медики идут в ногу с инновациями мирового уровня. Врачи и медсестры клиники прошли обучение в центрах Южной Кореи, Индии, Беларуси. На нынешний год запланированы еще 20 трансплантаций печени, 70 операций по пересадке почек. На эти цели предусмотрено финансирование в объеме 120 млн. тенге. А значит, еще не одна жизнь будет спасена.

Ольга Малахова

фото Юрия БЕККЕРА