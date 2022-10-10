Том Круз совершит выход в открытый космос ради съемок в фильме

60-летний американский актер и кинорежиссер Том Круз совершит выход в открытый космос ради съемок в новом фильме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель компании Universal Filmed Entertainment Донна Лэнгли поведала о том, что студия занялась созданием проекта с актером в главной роли. Большинство сцен в фильме, название которого пока не раскрывается, будет снято на Земле, однако Круз также планирует отправиться на Международную космическую станцию (МКС).

Лэнгли подчеркнула, что по сценарию исполнитель главной роли должен будет выйти в открытый космос, став, при этом, первым актером, совершившим подобное действие.

“Том ведет нас в космос. Он весь мир ведет в космос. Нас ждет очень интересный проект. Мы собираемся доставить его на МКС и устроить там настоящую перестрелку”, - отметила Лэнгли, добавив, что идея снять проект в космосе появилась несколько лет назад, однако из-за пандемии работа над картиной была приостановлена.

Ранее фильм “Топ Ган: Мэверик” с Томом Крузом в главной роли обогнал “Титаник” в списке самых кассовых фильмов американского проката.

В конце сентября стало известно, что Круз хотел обратить Дэвида Бекхэма в саентологию, впечатлив его футбольным стадионом.