Томас БАХ: Алматы и Пекин способны организовать успешные Игры! Свежий выпуск 518

Открывая сегодня знаменитый конверт, чтобы объявить город – организатор зимних Олимпийских игр-2022, я буду испытывать не меньшее любопытство, чем все те, кто будет за мной наблюдать. Никто не может назвать победителя заранее, но мы можем не сомневаться в том, что это решение в течение многих лет будет оказывать влияние на один из двух очень разных городов: Алматы в Казахстане и Пекин в Китае.

Любой город, выбранный МОКом, станет «первым» в своем роде в олимпийской истории. Алматы станет первым организатором Олимпийских игр в своем регионе, а Пекин будет первым городом, принявшим как летние, так и зимние Игры.

Решением Международного олимпийского комитета, Алматы и Пекин также будут последними городами-кандидатами, которые начали процесс соревнования за право проведения Игр до того, как МОК одобрил «Олимпийскую повестку дня-2020» – пакет предложений по реформе системы, который значительно изменил процесс отбора городов – организаторов Олимпийских игр. Изменения уделяют большее внимание устойчивому развитию, объектам долговременной эксплуатации и прозрачности, и благодаря этим изменениям городам-организаторам становится легче организовывать такие Игры, которые будут удовлетворять их собственные потребности, вместо того, чтобы пытаться соответствовать установленному шаблону.

Несмотря на то что когда МОК одоб­рил «Олимпийскую повестку дня-2020» в декабре прошлого года, процесс оценки претендентов для 2022 года был в самом разгаре, реформы все же в некоторой степени уже повлияли на него. Оба кандидата 2022 года воспользовались свободой действий, предусмотренной «Олимпийской повесткой дня-2020», чтобы усовершенствовать свои планы, касающиеся Игр, и сократить расходы.

Алматы, опираясь на объекты зимних видов спорта и их долговременной эксплуатации в Казахстане, стремится ускорить экономические и социальные реформы. Пекин надеется использовать Игры для ускорения развития новой зоны спорта, культуры и туризма в северном Китае и стимулирования интереса к зимним видам спорта в регионе, где живет более 300 млн человек.

Какой бы кандидат ни победил, Игры 2022 года будут значительно менее дорогостоящими, чем Олимпийские игры в прошлом. Предложенные бюджеты для инвестиций в олимпийские деревни, спортивные объекты и другую инфраструктуру составляют 1,85 млрд долларов для Алматы и 1,5 млрд долларов для Пекина.

Оба города будут в большой степени опираться на уже существующие объекты. Алматы сможет воспользоваться своими высококачественными сооружениями для зимних видов спорта, включая известный комплекс «Медео», где были установлены многочисленные мировые рекорды. Пекин сможет повторно использовать объекты Олимпийских игр 2008 года, включая культовый стадион «Птичье Гнездо». Оба города определили для всех пос­тоянных площадок способы использования Олимпийского наследия после Игр с тем, чтобы гарантировать, что связанные с Играми капиталовложения будут еще многие годы приносить пользу стране.

В обоих городах предложенные операционные бюджеты, покрывающие прямые затраты на организацию Игр, составляют менее 1,8 млрд долларов – затраты, которые полностью компенсируются выручкой от продажи билетов, спонсорского финансирования и иных статей дохода. На поддержку организации успешных зимних Олимпийских игр в 2022 году МОК выделит приблизительно 880 млн долларов. Оба города с большой уверенностью ожидают, что они покроют свои расходы или даже получат прибыль.

МОК также принял еще ряд мер, чтобы снизить нагрузку на кандидатов 2022 года. С целью снижения затрат и сложности поездок Оценочной комиссии МОКа на места, МОК оплатил расходы, связанные с этими визитами, включая организацию комнат для встреч и переговоров в обоих городах. Оценочная комиссия выбрала тактику совместной работы, стимулирующую открытое обсуждение вместо инспектирования и разъяснения того, как можно организовать Игры более рационально и целесообразно.

«Олимпийская повестка дня-2020» внесла в процесс больше прозрачности. Впервые доклад Оценочной комиссии включил четко выраженную оценку возможностей и рисков обоих городов. Это изменение не только помогло членам МОКа сделать свой выбор, но и дало городам-кандидатам ясные направления, касающиеся того, как они могут усовершенствовать свои предложения. Полный отчет с оценками комиссии был опубликован 1 июня, и оба города-кандидата встретили его с энтузиазмом. Эта информация будет полезна как для города-победителя, так и для другого города в плане участия в борьбе за проведение Игр в будущем или организации других крупных спортивных мероприятий.

«Олимпийская повестка дня-2020» ясно дает понять, что при выборе города – организатора Игр МОК приветствует разнообразие. Разнообразие является частью магии Игр. Оно также играет важную роль в защите единства Олимпийского движения, поскольку гарантирует уважение к олимпийским ценностям со стороны организатора.

«Олимпийская повестка дня-2020» подчеркнула эту необходимость, сделав дополнительный упор на вопросы, связанные с правами человека. В ответ на эти указания при оценке обоих предложений по проведению Игр Оценочная комиссия МОКа рассмот­рела мнения независимых неправительственных организаций в отношении соблюдения прав человека, трудовых прав, свободы средств массовой информации и охраны окружающей среды.

Оценочная комиссия обсудила эти вопросы с правительствами стран и местными властями, а также с обеими командами, подавшими заявки на участие. Она получила заверения, что в рамках Игр стороны будут соблюдать принципы Олимпийской хартии и Конт­ракта с городом-организатором. Эти принципы включают гарантии по недопущению дискриминации, а также по предоставлению доступа в Интернет, свободе средств массовой информации, соблюдению трудовых прав и права на участие в демонстрациях во время проведения Игр.

В то же время МОК признает, что в тот период, когда Игры не проводятся, он должен уважать законы суверенных государств. МОК не является мировым правительством.

Оценочная комиссия пришла к выводу, что как Алматы, так и Пекин способны организовать успешные Игры. Я не могу предсказать победителя. Но могу с уверенностью сказать о том, что в зале будут присутствовать представители из нескольких стран и их национальных олимпийских комитетов, стремящихся провести Игры-2024 – список, который уже сегодня включает Францию, Германию, Венгрию, Италию и Соединенные Штаты, а также других городов, рассматривающих возможность подачи заявки. Эти города откроют новую главу, став первыми городами-кандидатами, которые воспользуются всеми преимуществами «Олимпийской повестки дня-2020». Они получат еще большую свободу действий для проведения Игр, отвечающих их потребностям, а также предоставят мировую арену лучшим спортсменам планеты.

Поэтому я с нетерпением ожидаю и предвкушаю открытие этого Олимпийского конверта, которое состоится уже сегодня.



