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​Тон веселью задавала молодежь
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

На следующий день, 22 марта, горожане вновь собрались на центральной площади, в самом центре которой раскинулся белоснежный юрточный городок. Здесь они сполна смогли насладиться атмосферой зрелищных театрализованных представлений, непревзойденным вкусом наурыз-коже, свежеиспеченных баурсаков и главным блюдом традиционного фестиваля плова «Дастархан дружбы».

По словам председателя азербайд­жанского этнокультурного объединения ВКО Магомеда Агаларова, каждый год на востоке страны в праздновании Наурыза принимают участие представители всех этносов, проживающих на территории региона. В областном Доме дружбы представители всех национальных культурных центров, к примеру, с раннего утра начали отмечать «Новруз по-азербайджански».

– Наурыз – один из главных праздников и у азербайджанского народа. В старину наши предки не работали 6 дней, устраивали народные гуляния, – рассказывает он. – В первый день все – и стар и млад обязательно шли на водоем, где проводился символический обряд очищения. Но для нас этот древнейший праздник давно тесно сопряжен с казахскими национальными традициями.

Организаторы праздника провели в этот день для устькаменогорцев ярмарку фермерской продукции по ценам ниже рыночных. До самого вечера на площади не смолкала музыка, а тон веселью задавала активная молодежь. Ребята устраивали зрелищные соревнования в армрестлинге, гиревом спорте, самые сильные и отважные из них даже взбирались на столб. А вот на дискотеке, проходившей в этностиле, с удовольствием отплясывали все, независимо от возраста.

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