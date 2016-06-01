​Тон задают чемпионы

По словам С. Мустафаева, олимпийские лицензии заработали сразу пятеро кызылординцев. В их числе самый титулованный спортсмен Казахстана, двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный победитель мировых первенств, трижды признававшийся лучшим тяжелоатлетом планеты Илья Ильин, чемпионы мира Александр Зайчиков, Галымжан Усербаев, Максим Коломоец и Айнур Есбергенова. И в целом жители Приаралья добиваются больших достижений. По итогам минувшего года кызылординцы завоевали 523 медали на чемпионатах Казахстана и еще 56 призовых наград – на чемпионатах Азии и мира. Позитивно оценил руководитель управления и выступления спортсменов в текущем году: на казахстанских и международных состязаниях они вновь показывают высокие результаты.

Рассказал С. Мустафаев и о мерах, принимаемых для развития спорта, в том числе массовых видов, популяризации здорового образа жизни.

– С каждым годом уделяется все большее внимание массовому спорту. В результате по области спортом и физической культурой уже занимаются 192 885 человек – это 25,3% от общего количества населения, – сказал руководитель управления, отметив, что по итогам минувшего года спортивная инфраструктура региона пополнилась 38 новыми объектами и сейчас располагает 2 095 спортивными сооружениями, в том числе 1 386 – на селе.