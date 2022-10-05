Фото пресс-службы МИД РК
Международное сотрудничество , Политика
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Тональность комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана диссонирует характеру союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров. Такую позицию внешнеполитического ведомства Казахстана озвучил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в интервью журналистам в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По поводу комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее высказывания, на наш взгляд, диссонирует характеру союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров», - сказал Айбек Смадияров.

Он также напомнил, что ранее до украинской стороны и общественности была доведена принципиальная позиция МИД РК относительно провокационного поведения Петра Врублевского.

«Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которое задевает чувства казахстанцев, особенно этнических русских. Украинской стороне было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла. Украинская сторона с пониманием приняла это и была достигнута договоренность об отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус в нашей стране, и какие-либо его встречи в МИДе Казахстана и других госведомствах не планируются», - пояснил Айбек Смадияров.

Ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с ситуацией вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, в котором выразило протест по поводу продолжения деятельности Врублевского на должности посла Украины в Казахстане.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал неоднозначное интервью казахстанскому блогеру, в котором высказал своё отношение к русским. Такое заявление дипломата вызвало большой резонанс.

Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК.

"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", – говорится в сообщении.

В МИД Казахстана послу Украины был выражен протест

Позже Петр Врублевский извинился за свои недопустимые высказывания.

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