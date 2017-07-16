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Тони Блэр призвал остановить Brexit
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал остановить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом он сам заявил в интервью телеканалу Sky News, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

"Я думаю, сейчас возможно добиться того, чтобы не допустить Brexit. Я считаю абсолютно необходимым, чтобы выхода из ЕС не произошло, поскольку он наносит нам ущерб и в экономическом, и, безусловно, в политическом плане", – отметил Блэр.

По его словам, нужно обратить внимание на очевидные изменения в экономике.

"В это время в прошлом году у нас были самые высокие темпы роста экономики в G7, а теперь – самые низкие, наша доля сбережений сейчас находится на самом низком уровне за 50 лет. Международное инвестиционное сообщество действительно стало сейчас относиться к нам негативно, так, например, инвестиции в автомобильную промышленность сократились на 30%. Наблюдается застой в уровне жизни людей", – пояснил Блэр.

В конце марта двухлетняя процедура выхода Британии из ЕС была запущена. Однако у страны все еще остается возможность для сохранения своего членства в блоке.

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