Тони Блэр призвал остановить Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал остановить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом он сам заявил в интервью телеканалу Sky News, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.
"Я думаю, сейчас возможно добиться того, чтобы не допустить Brexit. Я считаю абсолютно необходимым, чтобы выхода из ЕС не произошло, поскольку он наносит нам ущерб и в экономическом, и, безусловно, в политическом плане", – отметил Блэр.
По его словам, нужно обратить внимание на очевидные изменения в экономике.
"В это время в прошлом году у нас были самые высокие темпы роста экономики в G7, а теперь – самые низкие, наша доля сбережений сейчас находится на самом низком уровне за 50 лет. Международное инвестиционное сообщество действительно стало сейчас относиться к нам негативно, так, например, инвестиции в автомобильную промышленность сократились на 30%. Наблюдается застой в уровне жизни людей", – пояснил Блэр.
В конце марта двухлетняя процедура выхода Британии из ЕС была запущена. Однако у страны все еще остается возможность для сохранения своего членства в блоке.