Тони Морган: "Отделаем Головкина и готовы на бой с Мейвезером"

Тренер американского боксера Вилли Монро-младшего Тони Морган заявил, что его подопечный является самым "тяжелым" соперником для Геннадия Головкина. А после того, как казахстанец будет побежден, Монро будет готов ко встрече с Флойдом Мейвезером-младшим, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.
"Я думаю, что Вилли – самый "тяжелый" соперник для Головкина, который может быть. Что до Мейвезера, то перебоксировать его нельзя. И если после того, как мы отделаем Головкина, Флойд захочет драться с нами в первом среднем весе – мы готовы. Нам нужно заработать немного деньжат", – заявил Морган.
Бой Головкин – Монро состоится 16 мая в США.