​Тоник здоровья

К тому же сейчас такой союз стимулирует государство, предоставляя возможность приобрести на льготных условиях в лизинг оборудование для переработки верблюжьего молока, по праву считающего тоником здоровья. Стакан такого напитка обеспечивает улучшение настроения и прилив энергии. Верблюжье молоко врачи рекомендуют людям, страдающим от аллергии, диабета, нарушений пищеварения, а также тем, кто не переносит лактозу.

Создание кооперативов по производству верблюжьего молока предполагается также в Байдыбекском и Отрарском районах, в Туркестане и Арыси. В Южном Казахстане определена специализация каждого района с тем, чтобы максимально полно использовать имеющиеся природно-климатические особенности. Эти регионы как раз отвечают всем условиям для развития животноводства, в том числе разведения верблюдов. Предполагается, что уже в текущем году в этих зонах откроются пункты по приему верблюжьего молока, создание которых является частью программы по развитию животноводства на юге.