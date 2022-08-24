Тонкая красная нить инфоцыганства

Люди, ставшие популярными благодаря социальным сетям, стали монетизировать свой успех. Куда ни глянь, вокруг коучи, менторы, наставники, психологи. Причем путь к успеху теперь выглядит совсем не сложным. Не нужно пять лет сидеть в библиотеке. Достаточно оплатить курс – и вас научат мечтать, помогут прокачать женственность и наделят мышлением миллионера.

Знания всегда были и будут оставаться товаром. Проблема сегодня в том, что настоящие их обладатели не всегда умеют и хотят становиться продавцами своих навыков и умений...

Такое ощущение, что уже никто не верит, что можно разбогатеть, работая врачом или шахтером. Картинки богатой жизни нагнетают градус. Кажется, на курсы дыхания маткой скоро побегут и мужчины, потому что других идей как быть счастливым на среднестатистическую зарплату нет.

Мир изменился, это правда. Все стремятся обрести свое дело, нащупать золотую жилу. Таксист по дороге обсуждает вопросы аренды строительной техники. Тренер в спортзале одним глазом все время в телефоне – следит за курсом биткоинов. Продавщицы в магазине обсуждают свои вложения в сетевой маркетинг какой-то косметики. Все хотят быть при деле.

И социальные сети подливают масла в огонь. Посмотрите любой профиль: либо консультант, либо основатель собственного бренда. И неважно, какое профильное образование: знания в массы люди несут самые разнообразные. От гадания на картах до психологических семейных консультаций. Нумерология, астрология, стояние на гвоздях, пресс за 15 минут, консультации по гардеробу, советы по дизайну интерьеров… И все это может быть один человек!

Тренд довольно простой: имеешь компетенции, умей на них зарабатывать. И необязательно быть классным писателем и продавать свои книги. Вполне достаточно убедить, что ты можешь научить хорошо писать других. Создай телеграм-канал, напиши авторский курс и собирай адептов.

Выйду ночью в поле с конем…

Есть одно но. В любой момент тебя могут обозвать инфоцыганом. Правда в том, что инфоцыган никогда не признается, что он таковой. Я однажды прямым текстом спросил у одного коу­ча, инфоцыган он или нет. Но он ничего не ответил, просто попытался украсть моего коня.

Иллюзия легкодоступности больших денег кружит людям головы. Не понимая до конца, что стоит за роскошной жизнью, которую владельцы «уникальных знаний» ведут на самом деле, доверчивые граждане идут на поводу у лидеров мнений. Если у них получилось стать богатыми, почему я не должен как минимум верить их опыту? Да, в учебниках об этом не пишут, но вот парадокс: учителя, которые эти учебники знают наизусть, не ездят на BMW или хотя бы «красном гелике». И не попасть в эту эмоциональную ловушку крайне сложно.

Полбеды, когда вы покупаете у блогера красную шерстяную нить, якобы заряженную на успех во всех святых местах. Здесь хотя бы может сработать эффект самовнушения. Вреда от нитки еще никому не было. Но ведь проблема в том, что люди настолько верят «новым знаниям», что готовы брать кредиты ради таких курсов. А стоить они могут и миллион, и больше. И хорошо если пропадут только деньги. Но сколько вреда может нанести такой «психолог» из «Инстаграма», который вчера торговал арбузами…

Продажа «воздуха»

Да, сегодня многие страдают от отсутствия новых идей. Иногда даже просто свежий взгляд на проблему может помочь сдвинуться с мертвой точки. И дейст­вительно есть люди, способные помочь и раскачать бизнес, и лучше одеваться, и стоять на гвоздях с пользой для дела.

Новый мир неохотно рассказывает о систематической ошибке выжившего.

Ошибка выжившего – это сбой в аналитике, возникающий, если при принятии решения человек опирается только на примеры тех, кто добился успеха, однако не учитывает статистику по неудачникам, поскольку данных по ним мало. Успешные истории куда чаще становятся поводом для издания автобиографий. Редко кто захочет описывать историю своего провала, и уж тем более такие книги не становятся бестселлерами. Это подобно историям о доброте дельфинов, основанным на рассказах пловцов, которых животные толкали к берегу. Но мы не имеем данных от тех, кого дельфины затолкали в море.

Поэтому сегодня со всех сторон можно слышать советы: рискуй, не бойся жить в долг, бери кредиты, инвестируй, ну и так далее. Мало историй успеха, построенных иначе. Точнее, они есть, но вряд ли мы прочитаем в новостях, как фермер десятилетиями занимался рутинной работой и добился успеха. Такие истории не в моде. Куда интереснее ничего не делать, а просто правильно представлять желания. Правильно сублимировать, просить Вселенную и в результате удачно выйти замуж за миллионера.

В ошибке выжившего есть и обратная сторона медали. Истории личного успеха или неуспеха фактически не имеют ничего общего с конкретно вашей реальнос­тью. По большому счету все это работает только в одну сторону: получая подобные знания, вы, грубо говоря, можете вдохновиться и что-то изменить в своей жизни к лучшему. Универсальных рецептов нет. Информация о том, что кто-то из миллиардеров бросил университет, вам не поможет. Потому что это не причинно-следственные связи. Точно так же вам не поможет информация о том, что 9 из 10 стартапов заканчиваются провалом. Хотя бы потому, что каждый частный случай имеет собственные причины как для успеха, так и для провала.

Верить или нет?

Вокруг каждый второй коуч, психолог или карьерный консультант! Злые языки говорят, что кто умеет делать – работает, а кто не умеет – учит, а тот, кто не умеет и учить, идет работать психологом. Посмотрите рекламу. Сколько обещаний: и тендер помогут выиграть, и бизнес с Китаем без вложений открыть, и зарабатывать по миллиону в месяц… Ну как не поверить…

После карантина неудивительно, что казахстанский рынок онлайн-образования растет быстрыми темпами. Новые профессии и новые источники заработка нужны всем. И коучи всех мастей – не исключение. Что характерно, чаще всего основная целевая аудитория сомнительных образовательных программ – женщины чуть старше 45, а также мамы, оставшиеся с детьми дома. Наиболее востребованные направления: продвижение образа успешной жизни, выстраивание семейных отношений, здоровье и физкультура.

Однако в последнее время в Казахстане все меньше доверяют блогерам и вайнерам. Скандал с финансовыми пирамидами серьезно подкосил статус людей, которых вполне можно было назвать народными любимцами. Государство вынуж­дено все чаще вмешиваться в регулирование новой сферы. По данным силовых структур, чис­ло мошенников увеличивается ежегодно. Если в 2020 году в суд направили 149 уголовных дел по финпирамидам, то в 2021 году их уже было 213…

Злоумышленники прикрываются микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми пае­выми инвестиционными фондами. Специальное правовое регулирование коучинга в Интернете отсутствует, а бизнес-тренерам не требуются лицензии. Налоги они тоже, вероят­но, не платят. Рекламирование финансовых пирамид уже стало делом наказуе­мым. Сбор помощи без договора с получателем денег тоже в ближайшее время запретят. Можно ли регулировать сферу получения знаний? Почему бы и нет.

Знаменитости в последнее время все чаще запускают различные марафоны и продают собственные курсы, используя при этом общеизвестные истины или выдержки из чужих работ. Но аудитория и сама рада обманываться.

Посмотрите, согласно опросам 30% населения не просто верят гороскопам, но и готовы переложить принятие решения на астрологов. Причем зачастую речь именно о газетных гороскопах, которые составляются генераторами случайных чисел с небольшим использованием психологии. Но люди реально могут перенести сделку или отменить встречу, потому что «гороскоп сегодня неблагоприятный». В столице недавно женщина тарологу отдала 60 миллионов тенге за снятие порчи и другие услуги. Как таким людям не продать курсы. Ведь это тот самый тупик, из которого обещает вывести каждый второй коуч.

Элементарная инфограмотность

Самое простое решение – пользоваться услугами только тех специалистов, которых достаточно хорошо знаешь и в чьих компетенциях уверен.

Коуч, тренер, консультант, психолог, психотерапевт – неважно как он будет называться. Всегда есть риск попасть на неработающую схему, либо просто купить пересказ популярных книг или чужих курсов. В то же время нужно понимать, что на рынке немало людей, которые действительно готовы делиться годными знаниями. И речь необязательно о богатом личном опыте или фантастическом личностном росте.

Действительно, современная реальность такова, что множест­во базовых знаний проще и правильнее получать здесь и сейчас у тех, кто в этом успешен. Допустим, реклама в Интернете. Не каждый университет в этом поможет. Алгоритмы и тренды меняются по несколько раз в год. Ни одно издательство не успеет так быстро обновлять свои учебники. А вот реальный опыт действующих персонажей может быть полезен.

Чего не скажешь о рецептах ­счастья. Веками люди бьются над его разгадкой, но у каждого он свой. И ни один блогер не поможет, хоть на гвоздях стой, хоть красные веревочки вяжи на каждую руку.

Выбирая для себя коуча, важно понимать, что внутреннее содержание должно быть важнее внешней оболочки. Пусть атрибуты, сопутствующие успеху, не сбивают вас с толку. Важно, что «волшебную таблетку» никто не даст. Избегать стоит также тех, кто сразу обещает быстрый результат. Не поленитесь копнуть в прошлое тренера, спросить как минимум дипломы и сертификаты.

Инфограмотность, приобретенная в результате таких поисков, может принести даже больше пользы, чем сам курс. Ведь ценность критического мышления еще пока никто не отменял, даже те, кто обе­щает прокачать женст­венность.