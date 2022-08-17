Тонкости народной дипломатии

Экономический форум в столице, проведение ЭКСПО и открытие Ботанического сада – лишь небольшая часть проектов, которые связывают с Казахстаном Малгожату Оборон-Туар, получившую звание Посла дружбы АНК.

Слово «дружба» имеет для Малгожаты особый смысл. Для нее, получившей во Франции высшее образование в области лингвистики, все слова – часть ментального кода, помогающего людям разных культур, стран и национальностей реализовывать совместные проекты, добиваясь общими усилиями высоких результатов.

Малгожата Оборон-Туар начала профессиональную карьеру в коммуникационных агентствах, руководя проектами, ориентированными на Польшу и Восточную Европу, в дальнейшем стала экспертом по Казахстану. С 2006 года она работает в качест­ве независимого консультанта по международным стратегиям развития, поддерживая европейские институты и компании в области строительства, медицины и новых технологий.

О значении народной дипломатии в реализации всех этих масштабных проектов она рассказала корреспонденту «КП».

– Малгожата, как прои­зошло Ваше знакомство с Казахстаном и как случилось, что теперь Вы носите почетное звание Посла дружбы?

– Наверное, нужно начать с самого начала. Я родом из Польши, во Францию приехала в 1985 году. А первое мое знакомство с Казахстаном состоялось еще в самом конце 80-х. Тогда казахстанские художники приехали на выставку в Париж.

Поскольку я знала русский язык, то меня, студентку INALCO (Национальный институт восточных языков и цивилизаций), попросили поработать в качестве переводчика на этом мероприятии. Я очень подружилась с вашими неординарными, талантливыми людьми, и благодаря постоянному поддержанию наших контактов на протяжении многих лет и неугасающему интересу друг к другу стали расширяться и мои знания о вашей стране.

В 2002 году я принимала участие в реализации проекта Дома детства в Жезказгане. Это была моя первая поездка в Казах­стан. Тогда впервые и поняла, что вкладывается в понятие «казахстанская модель толерантности», познакомилась с институтом Ассамблеи народа Казахстана.

После я представляла Францию на выставке «Астана ЭКСПО-2017» в качестве заместителя генерального комиссара и директора по коммуникациям и связям с общественностью, а в 2018 году получила предложение занять должность советника акима Туркестанской области, которым тогда был Жансеит Туймебаев. Это была просто историческая возможность поработать в Казахстане, открытие нового мира для меня, знакомство с древней духовной столицей тюркского мира.

Я работала в Туркестанской области девять месяцев, и очень благодарна этому опыту, позволившему мне еще ближе познакомить специалистов, представляющих Францию и Казахстан.

После этой работы я и узнала, что моя кандидатура предложена в качестве Посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана. Быть частью народной дипломатии – большая честь. Ведь именно дружба между людьми и странами служит самой верной и прочной основой сотрудничества.

Получается, что на протяжении уже более чем 30 лет я имею возможность наблюдать за динамичным развитием Казахстана.

– Народная дипломатия включает в себя множество аспектов, в том числе знание языка и традиций. Но даже это не всегда позволяет, что называет­ся, почувствовать «среду», не являющуюся родной. У Вас большой опыт работы в разных странах, на что опирае­тесь, начиная новый проект?

– Вы правы в том, что знание языка – это не просто владение грамматическими конструкциями и наличие словарного запаса. Чем отличается хороший переводчик от обычного? Обычный переводит то, что говорят, а хороший понимает смысл происходящего. К примеру, в разных культурах и традициях по-разному относятся к семейным, культурным, социальным или религиозным ценностям. Поэтому когда вы произносите слово «семья» на Западе и на Востоке, в него может вкладываться разное значение. Именно поэтому так важна и социокультурная база взаимоотношений разных народов. Это позволяет лучше понимать друг друга и тем самым делает совместную работу более эффективной.

Благодаря опыту работы в качестве международного консультанта понимаю, что сопровождение, поддержка в понимании менталитетов, культур, ожиданий и разъяснение с обеих сторон (знание одного, чтобы лучше понять другого) являются фундаментальными, если не обязательными. Надо признать: несмотря на большой интерес и высокий потенциал для достижения успеха, без индивидуального сопровождения проекты не имеют будущего.

К сожалению, многие инвестиционные проекты или проек­ты по передаче технологий теряются из-за отсутствия сопровож­дения, незнания понятийного аппарата, различия в культурах.

Успех также зависит от качеств двусторонней команды, работаю­щей над проектами. Именно она представляет собой мост между двумя менталитетами и цивилизациями. Крайне важно определить человеческие ресурсы, которые станут увлеченными и мотивированными.

– Может ли институт Ассамб­леи народа Казахстана быть полезным в международной практике сближения культур?

– В этом плане опыт Казах­стана представляет огромный интерес для всего мира. Ведь ваша страна, состоящая из более чем 100 различных этничес­ких групп и представителей десятков религий, терпимая и открытая, стала местом интересных инициатив, форумов и международных конференций, местом встреч, оставляющих след в истории. И все эти группы не просто живут на одной территории, она стали частью единой национальной идеи, вместе строят будущее, чувствуя сопричастность каждого.

Понимание строится на открытости, здесь большое значение имеет человеческий фактор. И каждая страна ищет свой путь. Во Франции, например, сущест­вует Экономико-социальный совет, задачи которого во многом схожи с целями Ассамблеи народа Казахстана, но он, конечно, не имеет такой институцио­нальной основы. Модель АНК уникальна. Это пример того, как представители разных традиций и языковых групп могут понимать друг друга.

Это, может быть, самый толерантный инструмент политической системы. Ведь наш мир очень сложен и хрупок. Сегодня мы особенно отчетливо видим, как легко можно разрушить баланс, разжечь огонь розни.

На мой взгляд, сегодня очень важно создавать платформы для диалога на перекрестке политических и институциональных сфер, экономического окружения и мира идей для достижения результативности дебатов по стратегическим вопросам. Это необходимо для того, чтобы довести вопросы до сведения политических и экономических акторов, принимающих решения, и добиться изменения в освещении информации в западных СМИ, которые плохо знают страны Центральной Азии.

– Сегодня мы стремимся к Новому Казахстану – более эффективному и демократичному. Ощущаются ли эти изменения при реализации совместных проектов?

– Запрос на изменения чувст­вуется не только в Казах­стане – он ощущается сегодня во всем мире. Проблема в том, что международный фон для этого сейчас очень сложный. Поэтому очень важно сохранить внутренний баланс в системе интересов.

Изменилась даже работа Ассамблеи народа Казахстана. Ее акции стали более практически наполненными. Сегодня как никогда есть понимание, насколько важна роль послов дружбы.

– Какие проекты, реализованные совместно с Казахстаном, показались Вам наиболее интересными или запоминаю­щимися?

– Все проекты были очень интересными, и они всегда останутся в моем сердце. Больше всего запоминаются, конечно, первые. Это выставки казах­станских художников, которые я организовала в Париже. В июне 2004 года выставка Ерболата Толепбая прошла в галерее Miromesnil, а после – в ЮНЕСКО и в замке Фонтен-Анри в Нормандии.

Никто не верил тогда в успех данного мероприятия, для западного мира это было открытием нового географического направления в искусстве. Сейчас, конечно, все по-другому. Казах­стан открыт миру, а значит, и мир идет навстречу вашей стране.

Так получалось, что каждый проведенный проект открывал дорогу следующему, расширяя наши возможности. Мы создали особую среду друзей и единомышленников.

Большой успех имел кокпар во Франции. Здесь имеются широкие традиции коневодства, но французы впервые увидели мас­терство кокпарщиков и были просто потрясены зрелищем.

Очень интересными были науч­ные экспедиции в области ботаники. Благодаря нашему сотрудничеству Казахстан посетили французские ученые и коллекционеры растений. Они в буквальном смысле радовались, как дети, потому что многие виды видели до этого только в энциклопедии.

– Каких еще интерес­ных совместных проектов нам ждать?

– В последние годы я погрузилась в мир инноваций, инкубаторов, стартапов. В январе этого года стала соучредителем и президентом Welldrinks France. Это стартап, целью которого является создание, внедрение и исследование инновационных продуктов для здоровья и хорошего самочувствия.

Кроме того, в скором времени мы планируем начать совместный проект с одним из старейших французских бизнес-инкубаторов. В нем могут принять участие и казахстанские разработчики.

Думаю, это будет очень интересный опыт, который откроет новые возможности для всех нас. Ну а параллельно я продолжаю участвовать в проектах в облас­ти культуры, социальной сферы и экологии.