Тонна вкусного напитка

Житель села Шайкорык Жамбылского района Равшан Мамедов уже четвертый год успешно занимается консервированием овощей и производством сока из яблок и персиков.

Все это растениевод выращивает на арендованных 1,5 га земли. В крестьянском хозяйстве «Мамедов» с созреванием овощей и фруктов начинается новый сезон – переработки. Собранные томаты, огурцы, другие культуры отправляются в хранилище на приусадебном участке. Там же, в собственном цеху, все это перерабатывается.

– Специально приобретаю стек­лянную тару одного типа. Яблоки и персики по низким ценам дополнительно закупаю в Алматы и Шымкенте. Мой товар отправляется в магазины района и области. Все необходимые приспособления сконструировал сам. Купил только аппарат для укупорки банок и двигатель для мотора. Сам процесс известен. Вначале стеклянная емкость стерилизуется горячим паром, а затем нажатием одной кнопки наполняется фруктовым экстрактом. Далее сосуд доставляется к укупорочному аппарату. Заключительный этап – наклейка на стеклянную тару рекламной этикетки, – рассказывает Равшан Мамедов.

Чтобы начать собственное дело, предприниматель прошел обучение в районном филиале Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и взял кредит на сумму 6 млн тенге по программе «Бастау Бизнес». В дальнейшем на расширение бизнеса через микрофинансовую организацию получил 4 млн тенге, на которые приобрел недостающее оборудование.

Сегодня он успешно зарекомендовал себя на рынке. Ведь выпус­каемая продукция вкусная и экологически чистая. По словам предпринимателя, в разгар сезона в день он выпускает по 500–600 банок, а это значит, что заказчикам отправляется около тонны вкусного напитка.