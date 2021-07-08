Тоннель… преткновения

Вместо него на участке, отличающемся сложным рельефом, с целью снижения крутизны подъема дорожного полотна предусматривалось устроить в горном массиве огромную выемку глубиной 50 метров.

Расчеты показали, что дорожным строителям для этого потребуется взорвать и вывезти около миллиарда кубов горной породы. Причем для проведения взрывных работ требовалось час­тично отселить жителей аула, дома которых находились менее чем в полукилометре от возвышенности.

Тогдашний победитель конкурса – иранское АОЗТ «Dena rahsaz construction company», имеющее опыт подобного дорожного строи­тельства, специалистов и необходимую технику, предложило внести в проект на этом участке международного транс­портного коридора корректировку и проложить сквозь толщу горы два параллельных тоннеля со сводами, укрепленными в соответствии с современными требованиями безопасности. При этом компания брала на себя обязательство вложиться в ранее утвержденную проект­ную смету.

С предложением подрядчика в Комитете автомобильных дорог МИИР РК согласились, даже не предполагая, чем может обер­нуться подобная инициатива.

Здесь следует сказать, что строительство международного транспортного коридора в целом по Казахстану изначально планировалось завершить в декабре 2015 года. Однако нежданно-негаданно именно подземный путепровод сквозь перевал стал тоннелем преткновения.

Когда проходка этого сооружения была готова примерно на 70%, работы здесь вынужденно остановились. Причин тому называлось несколько, включая финансовые проблемы компании-подрядчика. Оказалось, в частнос­ти, что иранцы часть техники закупили за валюту, а контракт с МИИР РК заключили в тенге. В результате дорожно-строительная структура, имевшая до прихода в Казах­стан отличную репутацию, была включена АО «НК «КазАвтоЖол» в перечень недобросовестных поставщиков, не способных выполнить принятые на себя контрактные обязательства.

Договор с ней в мае 2017-го расторгли, строительство тоннеля законсервировали. Состоялся новый тендер, победителем которого стала компания Evrascon из Азербайджана. Тогда же было уверенно заявлено: сооружение путепровода, два года простоявшего без движения, завершится к декабрю 2019-го. Этого оптимизма не убавилось и год спустя. Во всяком случае, отвечая в конце 2020 года на журналистский запрос, в Комитете автомобильных дорог точно так же уверенно подтвердили: тоннель достроят и сдадут в эксплуатацию к концу текущего года…

А что же на самом деле? Пока уверенно можно сказать, что тоннель все-таки будет. Во всяком случае, левый коридор, несмотря на произошедший там обвал, достроят точно. На нем сейчас сосредоточены основные усилия специалистов компании Evrascon. Силами азербайджанских дорожников уже полностью расчищены последствия обвала, ведется армирование и бетонирование свода.

Обвал занял пять секций, протяженность каждой их которых составляет в среднем 9 метров. Случился он в том месте, где самая высокая точка горного профиля достигала 71 метра. Из них около 30–40 метров обвалилось.

Обвальный грунт решено было оставить как опалубку. Сверху пробурили три скважины, через них закачали бетон, которого понадобилось более 8,5 тыс. кубометров. Таким образом, удалось обезопасить зону обвала. Сейчас нет никаких препятствий для продолжения бетонирования свода. В каждом тоннеле работают по паре укладчиков опалубки для бетона, два из которых завезли из Баку и два – иранских.

– Обвала больше не будет, – заявляет директор филиала компании Evrascon Кадыр Кадыров. – Все расчеты по армированию и бетонированию сделаны не просто с учетом зимнего покрова, но и с определенным запасом. Обвал произошел из-за чего? После того, как ушла иранская компания, образовался простой. За это время породы впитали в себя кислород, окислились. После того, как мы пришли на объект, провели геодезическое исследование, выяснилось, что камни в этом месте крошатся и черны, как уголь... Стало понятно: обвала не избежать. Мы заранее закрыли эту часть тоннеля, никого не допускали сюда во избежание несчастных случаев.

Чтобы ликвидировать завал, из тоннеля пришлось вывезти сот­ни самосвалов породы, усилить крепежные ребра жесткости. В проекте они располагались на расстоянии одного метра. Теперь же установлена арматура через каждые 25 см. Изменился и ее диаметр, увеличившись с 12 до 28 сантиметров. На усиление конструкции работают и дополнительные 6-метровые анкеры вместо 4-метровых, запланированных по проекту.

Пришлось также завезти оборудование для бурения. Если раньше на объекте использовались ручные перфораторы для бурения 2,5–4 метров, то теперь специально в Турции приобретены 6-метровые. Общие затраты при устранении последствий обвала составили около 150 млн тенге.

Компания профинансировала все работы за свой счет, надеясь получить возмещение от заказчика проекта – Комитета автомобильных дорог.

– Когда мы приступили к работе, по контракту нам предстояло забетонировать 19 метров свода в середине тоннеля и 86 метров второго этапа, а также в правом тоннеле оставалось 260 метров выемки породы, – рассказывает Кадыр Кадыров. – По тендеру мы застраховали только часть работ в правом тоннеле, а обвал произошел на иранском участке, который был до этого выполнен нашими предшественниками. Мы обратились в страховую компанию, они нам отказали в выплатах, поскольку эта часть не застрахована. Обратились в Комитет автомобильных дорог, сейчас вопрос находится на рассмотрении.

Представитель подрядчика считает, что затраты на устранение завала – лишь мизерная часть из общего объема дополнительного финансирования, которое необходимо для завершения объекта. Ведь сначала иранцами предполагалось строительство тоннеля категории «Е». После смены компании-подрядчика было принято решение о переводе подземного путепровода в категорию «А», чтобы через него могли спокойно проезжать автомобили с опасными грузами, включая бензовозы и газовые цистерны.

Но для этого здесь потребовалось отдельно смонтировать противопожарную и вентиляционную системы, оснастив их огне­стойкими кабелями и выведя противопожарную сигнализацию в диспетчерский пункт, из которого с помощью системы видеонаблюдения операторы мог­ли бы контролировать текущую ситуацию на подземном участке путепровода.

Такая диспетчерская уже построена на въезде в тоннель. Рядом дополнительно возвели насосную подстанцию, которая будет включаться в работу одним нажатием кнопки. Точно так же запускается и вентиляционная система. Она огнестойкая, выдерживает температуру до 400 градусов.

Противопожарной системы, как нетрудно догадаться, заказчиком также не предусматривалось. Вместо нее полагалась установка огнетушителей через каждые 50 метров. Этого достаточно для того, чтобы ликвидировать возгорание легковой машины.

Само собой, категория «А» потребовала поднять высоту свода тоннеля с пяти до пяти с половиной метров. Монтаж системы пожаротушения увеличил энергопотребление, понадобилась установка трансформаторов и даже строительство подстанции. Место под нее уже определили, разработали проект, утвердили его в турецкой компании Temelsu, выступающей консультантом по надзору за строительством. Сейчас рассчитывается смета. После этого будет точно известно, во что обойдется смена категории тоннеля.

Параллельно компания занята монтажом дренажной системы, при помощи которой будут отводиться грунтовые и родниковые воды.

– По предварительным подсчетам, дополнительные расходы на достройку тоннеля составят около 6–7 миллиардов тенге, – делится своими подсчетами Кадыр Кадыров. – На тоннель нам выделили только 2 миллиарда тенге, сколько освоили иранцы, я не знаю. Теоретически этого было достаточно, но на прак­тике оказалось, что это не так. Есть еще определенная сумма, которая нами не освоена. Если смета выйдет на 7 миллиардов плюс 2 миллиарда, которые мы уже получили, то около 10 миллиардов обойдется нам тоннель. Материал для левого тоннеля закуплен, рабочая сила есть. Если не решится вопрос дополнительного финансирования со стороны Комитета автомобильных дорог, то не исключено, что работы в правом тоннеле придется остановить...

Впрочем, директор Туркестанского областного филиала «Казавтожол» Жамбул Бахтияр считает, что стоимость проекта за пределы ПСД не выйдет. По его информации, изначально на строительство 42 км дороги и тоннеля было предусмотрено около 18 млрд тенге.

– У нас определена конкретная сумма по проектно-сметной документации, и мы не имеем права ее превышать, – пояснил Жамбул Бахтияр. – А что касается предложений по улучшению работы тоннеля, это будут отдельные проекты. Отдельной оплаты выше ПСД производиться не будет. На вопрос, не получится ли так, что компания просто обанкротится, не завершив стройку, Жамбул Бахтияр ответил, что «никто от этого не застрахован».

– Вы видите, пандемия, цены поднялись, но мы надеемся, подрядчик приложит все усилия, – продолжает директор областного филиала «Казавтожол». – У нас с руководством компании есть договоренность, что они свои деньги будут вкладывать, чтобы завершить проект. Подписывая контракт, подрядчик должен был изучить все проектные решения и проблемные вопросы. Если компания не станет выполнять взятые на себя обязательства, мы будем вынуждены принять в отношении нее меры, предусмотренные действующим законодательством, согласно требованиям Всемирного банка.

Сейчас усилия компании Evrascon сосредоточены на том, чтобы уже в июле завершить строительство противопожарной системы, вентиляционной и дренажной, а в августе приступить к обустройству дорожного полотна. По окончании этих работ осенью текущего года предполагается открыть движение по левой «ветке» путепровода. Завершение строительства правого тоннеля, если не будет никаких технических не­ожиданностей, возможно только к концу весны следующего года.

В правом тоннеле взрывные работы приостановлены из-за того, что в соседнем тоннеле ведется бетонирование свода. Бетон должен набрать 70% прочнос­ти. Но проходка не остановлена. Продвигаться вперед позволяет использование специального экскаватора.

Два тоннеля между собой примерно посередине соединяются штольней, своего рода разворотом. 14 метров его уже готовы. Так что экскаваторы идут навстречу друг другу, работая с двух сторон, каждые два дня продвигаясь по одному метру.

Обследование показало, что в правом тоннеле со стороны Шымкента порода такая же, как и в левой части путепровода, – крошащаяся и непрочная, взрывать ее нельзя. Так что выемку придется делать с помощью горной техники. Также дополнительно предус­мотрена анкеровка с бетонной заливкой, чтобы укрепить породу. После завершения работ в левом тоннеле их продвижение в правом пойдет значительно быстрее, и выемка будет вестись с четырех сторон – с концов тоннеля и с двух сторон посередине.

– Проблемные вопросы – обвал, затопление грунтовыми водами – в свое время имели место, но сейчас они решены, – считает Жамбул Бахтияр. – Строительство продолжается, и уже к октяб­рю планируется открыть проезд в левом тоннеле, а в правом – в следующем году.

Правда, если к следующему году, заметим от себя, у компании-подрядчика еще останутся на это деньги.