Свежий выпуск
Тонули на глазах у друзей
Махаббат Жаксылыкова, Туркестанская область

Двое детей утонули в заброшенном котловане.

Трагедией завершилось желание десятилетнего мальчишки искупаться в заброшенном котловане, возле которого местные школьники часто играли. Он расположен в пяти километрах от села Шалдар Байдибекского района. Местные жители говорят, что возле него часто собирались дети и подростки.

Мальчишка решил искупаться и прыгнул в воду прямо с берега. Он тут же начал тонуть. Ему на помощь бросился второй ребенок, его ровесник. Он точно так же начал уходить под воду, несмотря на отчаянные попытки удержаться на плаву. Оба мальчика так и не смогли выбраться из искусственного котлована, ширина которого 20 м, длина 50 м, а глубина – два метра. Они ушли под воду на глазах своих друзей.

Тела детей обнаружили и извлекли из воды местные жители. На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники правоохранительных, местных исполнительных органов, родители и родственники погибших ребят.

Похожий несчастный случай произошел в начале мая текущего года в Шымкенте в микрорайоне «Кайтпас». Подросток 2007 года рождения ушел под воду в двухметровом заброшенном карьере. Он, как и карьер в Байдибекском районе, не был огражден и представлял потенциальную опас­ность для вездесущих детей. Его отличало разве то, что была установлена малозаметная табличка с надписью «Купаться запрещено».

В департаменте по ЧС выражают беспокойство по поводу того, что на территории Туркестанской области и Шымкента расположено много водоемов, многие из которых – выработанные карьеры, не прошедшие рекультивацию. Их даже не огораживают. Оставаясь доступными, они, как магнитом, притягивают детей и подростков, которые просто не в состоянии оценить подстерегающую их опасность.

Популярное

Все
Долго ждали, быстро разобрали
Птичку жалко...
Подвиг пулеметчицы
Защититься от биоугроз
По пути перемен
Отвечая на вызовы времени
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Тонули на глазах у друзей
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Свежий выпуск
Юные таланты: традиции и новации
Свежий выпуск
Энергию солнца – школе
Свежий выпуск
На все случаи жизни
Свежий выпуск
В интересах народа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]