Тонули на глазах у друзей

Двое детей утонули в заброшенном котловане.

Трагедией завершилось желание десятилетнего мальчишки искупаться в заброшенном котловане, возле которого местные школьники часто играли. Он расположен в пяти километрах от села Шалдар Байдибекского района. Местные жители говорят, что возле него часто собирались дети и подростки.

Мальчишка решил искупаться и прыгнул в воду прямо с берега. Он тут же начал тонуть. Ему на помощь бросился второй ребенок, его ровесник. Он точно так же начал уходить под воду, несмотря на отчаянные попытки удержаться на плаву. Оба мальчика так и не смогли выбраться из искусственного котлована, ширина которого 20 м, длина 50 м, а глубина – два метра. Они ушли под воду на глазах своих друзей.

Тела детей обнаружили и извлекли из воды местные жители. На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники правоохранительных, местных исполнительных органов, родители и родственники погибших ребят.

Похожий несчастный случай произошел в начале мая текущего года в Шымкенте в микрорайоне «Кайтпас». Подросток 2007 года рождения ушел под воду в двухметровом заброшенном карьере. Он, как и карьер в Байдибекском районе, не был огражден и представлял потенциальную опас­ность для вездесущих детей. Его отличало разве то, что была установлена малозаметная табличка с надписью «Купаться запрещено».

В департаменте по ЧС выражают беспокойство по поводу того, что на территории Туркестанской области и Шымкента расположено много водоемов, многие из которых – выработанные карьеры, не прошедшие рекультивацию. Их даже не огораживают. Оставаясь доступными, они, как магнитом, притягивают детей и подростков, которые просто не в состоянии оценить подстерегающую их опасность.