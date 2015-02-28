Статьи ТОО "Урожай": любую муку покупай! Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Это ведущее предприятие перерабатывающей промышленнос­ти, вошедшее в состав группы компаний "Агрофирма TNK" в 2003 году, в настоящее время с успехом обеспечивает качественным и вкусным хлебом по социальным ценам все население района. Стандартная булка в здешних торговых точках продается всего по 37 тенге.



Основными видами деятельности мельничного комплекса являются приемка, размещение, очистка, подработка, сушка, хранение и отпуск зерна своим потребителям железнодорожным и автомобильным транспортом, а также производство и реализация муки, отрубей и побочной продукции. Предприятие находится в райцентре – селе Жаксы, имеет в своей собственности земельный участок площадью 33 га, средняя численность здешних работников составляет 300 человек. Мельницы ТОО «Урожай» сегодня способны перерабатывать до 520 тонн зерна в сутки. Основные зерновые культуры, поступающие на его элеватор, – пшеница мягких и твердых сортов, ячмень и овес. На здешних мельницах производится мука высшего, первого и второго сортов. Вся продукция упаковывается в специальную тару из полипропилена фасовкой в 50 и 25 кг. Мука очень высокого качества, пользуется высоким спросом – жаксынцы ежемесячно отгружают в южные регионы республики более 70 вагонов продукции. На предприятии также имеется цех по гранулированию отрубей, которые тоже пользуются повышенным спросом в регионе и импортируются в ближнее и дальнее зарубежье, в частности в Россию, Иран, Афганистан.



В прошлом году за счет собственных средств предприятием был введен в эксплуатацию завод, который выпускает в час 10 тонн рассыпных и гранулированных комбикормов. А пекарня ТОО "Урожай" производит до трех тонн хлебобулочных изделий в сутки.



– Для стабильной работы нашего предприятия мы имеем всю необ­ходимую технику с автопарком: есть цех по ремонту топливной аппаратуры, жестяный, токарный и аккумуляторный цеха, – говорит директор ТОО "Урожай" Габиден Бралин. – Также оказываем услуги и другим предприятиям района.



Следует особо отметить, что ТОО "Урожай" получило офи­циальное признание на прошлогоднем торжественном собрании в честь Дня работников сельского хозяйства как лучшее хлебоприем­ное предприятие области. При этом оно признано одним из самых крупных заготовительных предприятий среди стран СНГ. Так что вполне закономерно, что продукция жаксынских мукомолов имеет огромный спрос на ежегодных сельскохозяйственных ярмарках, проходящих в Астане и Кокшетау, а их продукцию со знаком "Сделано в Казахстане" хорошо знает множество потребителей далеко за пределами нашей республики.



