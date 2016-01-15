​Топ-10 для Центральной Азии

Асель МУКАНОВА

На площадке Службы цент­ральных коммуникаций их презентовал директор КИСИ Ерлан Карин. Эту традицию КИСИ перенял у ведущих международных аналитических структур еще в прошлом году, когда разместил свой первый прог­ноз главных событий в регионе. Задача – сориентировать экспертное сообщество, сконцентрировать его внимание на главных темах.

Первым трендом, набравшим динамику уже с начала года, Ерлан Карин назвал ухудшение конъюктуры мировых рынков и снижение темпов экономичес­кого роста. Ситуация в мировой экономике продолжает выступать определяющим фактором для наших стран.

Второе – продолжение поиска новых путей экономического взаимодействия на евразийском пространстве. 2016 год, на взгляд экспертов КИСИ, станет важным рубежом в деятельнос­ти ЕАЭС. Однако экономичес­кое взаимодействие не будет ограничено рамками этой организации, будут предприниматься попытки дальнейшего сопряжения.

Продолжится тенденция расширения инвестиционного присутствия Китая в Центральной Азии. КНР давно является главным торговым партнером стран региона, основным участником торгово-экономических процессов. Но помимо этого укрепится статус Китая как главного ин­вестиционного партнера. В сентябре прошлого года в ходе визита Нурсултана Назарбаева в Пекин были достигнуты договоренности на сумму 23 млрд долларов, еще на 10 млрд – в ходе визита в Поднебесную Премьер-Министра Казахстана. В марте ожидается сессия ВСНП Китая, на которой будут приняты новый план и стратегия развития страны, где одно из центральных мест займет­ инициатива «Экономический пояс Шелкового пути». В сентябре в Китае пройдет саммит G20.

В центре обсуждения будет оставаться афганская проблема. По прогнозам КИСИ, тенденция ухудшения ситуации в этой стране продолжится и в 2016 году. Участившиеся террористические атаки, непростой внутриполитический фон, активизация ИГИЛ нагнетают ситуацию внутри Афганистана и сказываются на регионе ЦА.

– К сожалению, наверное, мы будем сталкиваться с нарастанием террористической угрозы в контексте сирийского конфликта, который давно вышел за рамки данной страны. В него так или иначе вовлечены более 60 стран. И это становится серьез­ной проблемой и новым вызовом для Центральной Азии, – констатировал спикер.

Все это будет требовать применения более активных усилий в сфере региональной безопасности. Текущий год будет важным этапом деятельности региональных институтов безопас­ности. Ожидаются саммит ШОС в Ташкенте, каспийский саммит в Астане, саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Кыргызстане. Также ожидается активизация регио­нальных диалоговых площадок в формате «С5+1» с США, «ЕС – Центральная Азия» и «Япония + Центральная Азия».

Важным трендом станет вступ­ление государств ЦА в новый электоральный цикл. Ожидаются выборы в Афганистане, которые, несмотря на удаленность, будут иметь важное значение. Эти выборы были отложены с прошлого года, и то, пройдут ли они вообще и в какой обстановке, станет неким маркером стабилизации или, наоборот, ухудшения ситуации в этой стране. Выборы в местные кенеши (советы) Кыргызстана имеют значение в свете президентских выборов в 2017 году.

Знаковым станет 2016-й и для Казахстана. Ожидаемые выборы в Парламент должны стать новым этапом политической и социальной модернизации.

– В обращении к Главе государства приведены все доводы, четко и конкретно аргументирована позиция депутатов, большинство экспертов считают эту инициативу достаточно логичной и объективной, – отметил Е. Карин. – Досрочные выборы придадут определенную динамику общественно-политичес­кой жизни страны, принесут новые свежие идеи, позволят развить дальнейший диалог между властью и гражданами и выработать подходы для эффективной реализации антикризисной политики.

Также нынешний год станет новым этапом в развитии регио­нальных транспортных и энергетических проектов, периодом активизации Ирана в региональных процессах в связи с размораживанием ситуации и снятием санкций. Одним из важнейших событий станет голосование по вопросу избрания Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Этот шаг предоставит Казахстану возможность напрямую участвовать в формировании глобальной повестки в сфере безопасности и актуализировать наиболее важные вопросы Цент­рально-Азиатского региона на международном уровне.

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