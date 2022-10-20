Топ-100 студентов колледжей выберут казахстанцы

Топ-100 студентов колледжей смогут выбрать казахстанцы путем онлайн-голосования. Победители конкурса получат не только сертификаты и ценные призы, но и приглашения на работу по специальностям, которым они обучаются от работодателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Отметим, что по итогам конкурса в прошлом году трудоустроились около 50 участников конкурса «Топ-100». Целью конкурса являются популяризация и поддержка талантливых студентов колледжей.

Министерство просвещения проводит его ежегодно. В конкурсе могут принять участие студенты, являющиеся победителями регионального, национального и международного чемпионатов WorldSkills, научных конференций, победители олимпиад, различных конкурсов, спортивных соревнований, представители творческих коллективов, авторы проектов, инновационных идей и стартап-проектов.

«Это не просто конкурс, а поддержка талантливой молодежи и популяризация рабочих квалификаций. Конкурс состоит из трех этапов – внутренний, региональный и республиканский. По итогам регионального этапа каждый регион определит 10 студентов, которые будут соревноваться на республиканском уровне. Затем лучшие из лучших будут определяться нашими соотечественниками посредством онлайн-голосования в период с 1 по 15 ноября на сайте проекта TOP-100 OUTSTANDING KZ TVET STUDENTS. На этом же сайте размещена вся информация об участниках», – рассказал исполняющий обязанности директора департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Казахстана Ернат Жунусов.