Топ-менеджер Google погиб при сходе лавины на Эвересте

Закон и Порядок
Фото © EPA/JOHN G. MABANGLO
Высокопоставленный сотрудник компании Google Даниэль Фрединбург погиб на Эвересте при сходе лавины, вызванной землетрясением в Непале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"С прискорбием сообщаем о смерти одного из членов нашей команды (альпинистов) Даниэля Фрединбурга", –  сказано в сообщении британской компании Jagged Globe, которая занималась организацией восхождения бизнесмена.

Два других члена команды получили травмы, не угрожающие их жизни, когда лавина накрыла лагерь, проинформировала компания. При этом в сообщении отмечается, что сейчас "они находятся под присмотром в лагере".

Дэн Фрединбург длительное время работал в компании Google, где занимался вопросами защиты от несанкционированного доступа в ее знаменитой лаборатории новейших разработок Google X. Он увлекался альпинизмом и характеризовал себя как "искатель приключений, изобретатель и энергичный инженер".

В Непале утром в субботу были зарегистрированы два мощных подземных толчка. Первый (магнитудой 7,9) произошел в 11:41 по местному времени с эпицентром в 80 км к северо-западу от столицы Непала, города Катманду. Второй (магнитудой 6,6) – в 12:15 по местному времени. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

По последним данным, число жертв удара стихии достигло 1,5 тыс. человек. Среди погибших как минимум 18 человек, попавших под снежную лавину, которая сошла с горы Эверест.

Власти Непала объявили режим чрезвычайного положения в пострадавших от разрушительного землетрясения регионах страны.

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