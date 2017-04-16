Топливный Х-фактор

Вопросы без ответов



Перманентные конъюнктурные колебания и перебои с топ­ливом на внутреннем рынке неф­тепродуктов давно стали для нас делом сколь привычным, столь и парадоксальным, учитывая запасы углеводородного сырья. Так уж сложилось, что в этой сфере немало вопросов, но нет убедительных ответов, нап­ример, на то, почему ситуация с поставками ГСМ начинает выходить из-под контроля аккурат накануне посевных и уборочных кампаний? Или почему цены на бензин, солярку и газ растут с неизменным постоянством как на дрожжах, без учета реального положения вещей, в частности доходов населения? Так, по итогам I квартала текущего года в целом по стране цены на бензин выросли на 5,5%.

Стандартным обоснованием очередного повышения тарифов на какие-либо услуги поставщиков энергии, ГСМ и прочих ресурсов, как правило, служит набивший оскомину ответ о необходимости обновления сетей коммуникаций, улучшения качества услуг. Однако, судя по всему, подобные ответы сегодня не только не устраивают потребителей, но и становятся в некоторой мере причиной ухудшения социального настроения в обществе. Люди ожидают, что за ростом тарифов последует очередной скачок цен на все остальное.

В Министерстве энергетики уже который год ведут речь о модернизации основных предприятий по нефтепереработке, которых у нас четыре, мол, после завершения их ремонта «развитие внутреннего рынка неф­тепродуктов вступит в новую фазу». Однако производителям сельхозпродукции, которым из года в год приходится закладывать высокие расходы на горючее в себестоимость товаров, от подобных тезисов явно не легче. Уж они-то понимают, что чем больше затрат они несут, тем меньше не только их прибыль, но и сама возможность занятия аграрным бизнесом.

В ходе недавнего расширенного заседания Союза фермеров Казахстана (СФК), состоявшегося с учас­тием представителей регио­нов, наиболее остро на повестке дня стояли именно вопросы поставок ГСМ. Наряду с финансовыми проблемами сегодня у фермеров не меньше головной боли и с получением льготных ГСМ. Особенно остро эта ситуа­ция обстоит в зерносею­щих регионах, где пос­тавщики дизельного топлива определены не по желанию самих аграриев, а по принципу «команды сверху».

По словам фермера из Карагандинской области, члена Совета СФК Ерлана Оспанова, одна алматинская компания, проигнорировав решение местных исполнительных органов о наз­начении регионального оператора по поставкам удешевленного топ­лива для крестьян, сама взяла на себя эту функцию. В итоге при отпускной цене с завода 105 тенге за литр солярки ГСМ поступает в область уже по цене 123–124 тенге за литр с учетом издержек по перевозке.

– Компания-оператор находится в Алматы, и достучаться до них архисложно. Топливо с завода поступает на нефтебазу Караганды, и уже оттуда мы, простояв в огромных очередях, сутолоке и толкотне, получаем его и довозим до своих хозяйств. Весной, когда сельские дороги размыты и местами без помощи тракторов попросту не обойтись, водителям приходится испытывать большие трудности в пути. От этого возникают перебои в работе, но главное – происходит удорожание труда, – говорит представитель карагандинского региона

Утром деньги – вечером стулья

Безусловно, фермеров подобный вариант распределения льготных ресурсов не устраивает, в области немало отдаленных районов, и затраты на логистику никак не вяжутся с тем, что могут себе позволить сельчане. К тому же строго регламентированный график распределения удешевленного дизельного топлива представляет для них еще один аспект проблем, если учесть, что заявки на кредитование большинства крестьян начинают рассматриваться не раньше марта. При этом деньги доходят до фермеров еще позже. Разумеется, пока средства не поступят, крестьяне не смогут получить свои 2 тонны удешевленного топлива с нефтебазы, поскольку компания-поставщик дизтоплива, как и всякий субъект бизнеса, работает по принципу «утром деньги – вечером стулья»…

Жалобы фермеров во все административные инстанции на произвол «избранных» операторов остаются без ответа.

– Наша региональная транспорт­ная компания выиграла тендер по доставке ГСМ во все райцентры области по твердой цене – 120 тенге за литр солярки. Но ее не допустили к работе, сказав, что мы все решим по-своему, – отмечают карагандинские аграрии.

Речь идет о том, что тех операторов, которых определяют сами фермеры, в Минэнерго отвергают и назначают своих. А те, разумеется, накручивают на стартовую стоимость горючего свою цену и распределяют его уже по цене 123 тенге за литр. В итоге с учетом издержек по доставке топлива из областного центра на места солярка для фермеров почти сравнивается с рыночными ценами. Некоторые хозяйства, не видя в этом большого прока, отказываются и работают на топливе, приобретаемом по рыночной стои­мости, зато без головной боли.

Как пояснил в связи с этим вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, с энергетичес­ким ведомством согласовывается только объем необходимого ГСМ для проведения весенне-полевых работ, а что касается выбора оператора по поставкам топлива, то это прерогатива местных исполнительных органов, от которых во многом зависят стабильность и порядок в вопросах подобного рода.

– Я сам работал заместителем акима в этом регионе и знаю, что нужно делать для того, чтобы в области подобных проблем не возникало. Понятно, что в регионе новое руководство, и там, возможно, еще не успели как следует заняться этими вопросами. Но там ведь есть замакима, который за все это отвечает, – заявил вице-министр.

Преамбула рынка

По мнению аграриев Целиноградского района Акмолинской области, сегодня основные виды затрат сельхозпроизводителей растут пропорционально росту стоимости дизельного топлива. Так, если в 2015 году дизтопливо фермерам района обходилось по 85 тенге за литр, в 2016 году – по 95,5 тенге, увеличившись на 11,2%, то в 2017 году цена солярки уже выросла на 13,1%.

С учетом того что настолько же возрастут и другие расходы – транспортные, агротехнические и прочие, себестоимость гектара пшеницы, как полагают хлеборобы, также увеличится. В текущем году она составит свыше 43 тыс. тенге, а в следующем году эта цифра может уже приблизиться к 50 тыс.

– Вот и получается, что при подобных темпах роста цен на дизельное топливо соблюдать все необходимые агротехнические меры и добиваться рентабельнос­ти производства фермерам будет непросто, – отмечают аграрии Акмолинской области.

Так или иначе, но, похоже, что по нынешним временам сводить концы с концами в одиночку фермерам становится все труднее. Эксперты отмечают, что в современных условиях, когда происходит концентрация рисков, единственным способом для сельхозпредприятий и фермеров минимизировать совокупность экономических рисков является хозяйственная кооперация. В связи с этим населению, покупающему дорожающие продукты, остается лишь надеяться, что нарисованные чиновниками перспективы по стабилизации товарных рынков, в том числе рынка ГСМ, однажды обретут реальные контуры. Ведь идеи иногда материализуются...