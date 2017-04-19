​Топливо для Талдыкоргана

Государственный проект по газоснабжению областного центра обещают завершить к 2019 году. В первую очередь планируется подключить к газу многоквартирные дома микрорайона «Каратал». Сейчас специалисты городских отделов жилищной инспекции, ЖКХ, аварийной газовой службы совместно с представителями газоснабжающих компаний ведут расчеты затрат на подключение жилья и соцобъектов к централизованному газопроводу. Они же обследуют техническое состояние внутридомовых систем и возможность их дальнейшей эксплуатации на природном газе. Общее число абонентов – без малого 55 тыс., из них почти половина – жители частного сектора.

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель акима Талдыкоргана Аскар Тутубаев, газификация города идет полным ходом. Согласно проекту, строительство внутригородских сетей газоснабжения разделено на 4 очереди, которые делятся на 22 пус­ковых комплекса. Общая протяженность сетей газопровода – 1 370 км.

Первая очередь охватывает частный жилой сектор вдоль улицы Абылай-хана, район новостройки, затем газовые трубы проложат от объездной дороги к микрорайону «Каратал», к областной больнице, вокзалу и в центральную часть города. Сразу после завершения газификации предусмотрен капитальный ремонт дорог, которые в связи с прокладкой труб будут перерыты. В целом в текущем году запланировано отремонтировать 13 улиц, или 23,4 км дорожного полотна.

Напомним, строительство газопровода Алматы – Талдыкорган протяженностью 265 км началось еще в 2012 году. Всего планируется обеспечить голубым топливом свыше 400 тыс. человек – жителей областного центра и семи районов Жетысу. Однако сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносились, в связи с недостаточным финансированием снижались темпы строительно-монтажных работ. Наконец, к нынешнему году прокладка трубопровода завершилась.

Между тем уровень газификации региона остается одним из самых низких в республике (лишь 23%). Наибольшая обеспеченность газом в районах, прилегающих к Алматы, – Карасайском, Илийском, Жамбылском и Талгарском – от 62 до 100%. Дело в том, что по их территории пролегает маршрут трансграничного газопровода Казахстан – Китай, на всем протяжении которого строятся трубопроводы-отводы для нужд местных потребителей. Кроме того, в 2014 году ввели в эксплуатацию газовую магистраль ­Алматы – Байсерке – Талгар, и уже на первом этапе было газифицировано свыше 60 населенных пунктов.

В середине марта в отдаленном Панфиловском районе состоялся запуск автоматизированной газораспределительной станции «Жаркент» и газопровода-отвода от МГ Казахстан – Китай. Вначале голубое топливо подадут в дома свыше 43 тыс. жителей райцентра, снабдят десятки производственных и социальных объектов, а затем охватят сельские округа.

Что касается остальных уголков Жетысу, то, согласно генеральной схеме газификации региона, природным газом предстоит обеспечить 228 населенных пунктов, в которых проживают около 900 тыс. человек. Благодаря проекту множество школ, больниц, детских садов и промышленных предприятий перейдут с угля на газовое отопление, решится ряд экологических проблем.